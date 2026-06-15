El Supremo delibera hoy la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama: fallo unánime y condenas muy por debajo de lo que reclama la Fiscalía

El Tribunal Supremo celebra hoy lunes la deliberación de la sentencia del caso Mascarillas, el juicio que ha sentado en el banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Tal y como adelantó OKDIARIO, el fallo será unánime y las condenas quedarán muy por debajo de las penas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción. Con casi toda probabilidad, el fallo se conocerá sin más dilación este martes.

El proceder habitual en causas de gran relevancia pública, como es este caso, es que el Supremo anuncie primero la parte dispositiva de la resolución, es decir, el fallo y las penas -la parte que se conocerá el martes tras la deliberación-, y que el contenido completo de la sentencia sea publicado más adelante, sin un plazo concreto, que puede ser de horas, días o semanas. En el reciente caso de la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el fallo se anunció el 20 de noviembre, y la sentencia completa se publicó 19 días después, el 9 de diciembre del pasado 2025.

El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha trabajado para alcanzar un consenso entre los siete magistrados del tribunal que evite votos particulares. En ese esfuerzo de unanimidad se incluye también a la magistrada Susana Polo, cuya posición ha sido objeto de especial atención durante las deliberaciones.

Según las informaciones conocidas por OKDIARIO, el tribunal sopesa condenar a Ábalos a una pena de entre 10 y 14 años de prisión, de los que el ex ministro cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por la Fiscalía. Para Koldo García, el Supremo baraja entre 8 y 11 años de condena, de los que el ex asesor cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. El caso de Víctor de Aldama es el que presenta la horquilla más baja: el comisionista confeso podría ver su condena reducida a apenas dos años pese a los siete solicitados por Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción no modificó sus peticiones de pena a lo largo del juicio. Su fiscal jefe, Alejandro Luzón, fue taxativo al presentar las conclusiones definitivas: los ajustes introducidos eran de «orden, de redacción, de precisión de algunos conceptos», pero sin modificación sustancial alguna. En lo esencial —delitos, penas, acusados— nada cambió.

El PP, que lidera la acusación popular, sí movió ficha respecto a Aldama y rebajó su petición de 7 a 5 años, al considerar «muy cualificada» la atenuante de confesión del empresario por su colaboración con la justicia. Para Ábalos y Koldo, en cambio, los populares mantuvieron una petición de 30 años para cada uno, muy por encima de lo reclamado por Anticorrupción.