El Tribunal Supremo ha sido el escenario de 13 intensas jornadas que han sacudido los cimientos de la política nacional. El juicio por el caso mascarillas ha expuesto una presunta red de corrupción que mezcla el caos en la gestión de la pandemia con maletines de dinero en efectivo, «enchufes» en empresas públicas, viajes y confesiones que apuntan directamente a la cúpula del Gobierno del PSOE. A continuación, desgranamos las jornadas de los juicios que ha seguido OKDIARIO y que son clave de este histórico proceso judicial.

1.ª jornada | Jésica confiesa que cobraba de Ineco sin conocer la empresa y que vivía en un piso de lujo pagado por la trama para verse con Ábalos

La 1.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (martes 7 abril 2026) marcó el inicio del proceso oral del caso mascarillas con el foco en el entorno personal de los acusados. El testimonio clave fue el de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, quien admitió cobrar de Ineco sin conocer la empresa y residir en un piso de lujo en Madrid para poder verse con él. Alberto Escolano, ex socio de Víctor de Aldama, confesó haber pagado dicho alquiler durante dos años como un «favor» a la trama.

Directivos de Ineco y Tragsatec reconocieron que la contratación de la joven fue irregular, que figuraba internamente como «sobrina ministro» y que recibieron órdenes directas de «dejarla en paz» pese a sus reiteradas ausencias. En el ámbito familiar, Víctor Ábalos (hijo del ex ministro) negó comunicarse en clave con Koldo o custodiar patrimonio oculto de su padre, mientras que Joseba Izaguirre (hermano del ex asesor) admitió haber recogido sobres con dinero en la sede del PSOE y haber viajado a República Dominicana por orden de Aldama para hacer recados personales.

2.ª jornada | La ex miss Asturias destapa el descontrol en LogiRAIL y la cúpula directiva admite presiones de Ábalos y Koldo por los «enchufes»

La 2.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (miércoles 8 abril 2026) estuvo marcada por el descontrol en los presuntos «enchufes» del caso mascarillas de mujeres vinculadas al círculo personal del ex ministro José Luis Ábalos en empresas públicas. La ex miss Asturias, Claudia Montes, confesó que durante su etapa en la filial LogiRAIL la tenían «de cara a la pared», sin ordenador y leyendo libros, señalando al ex asesor Koldo García como su verdadero jefe. Su testimonio contrastó con el del ex gerente de la empresa, José Ángel Méndez, quien reveló haber sido cesado sin explicaciones justo tras intentar abrir un expediente a Montes por ausentarse ocho días seguidos.

La cúpula directiva admitió presiones por la contratación en Ineco de Jésica Rodríguez (ex pareja de Ábalos); el ex subdirector de Adif testificó que el ex ministro se quejó a la ex presidenta del ente porque estaban «molestando» a la joven por unos cheques de comida. El descontrol laboral fue ratificado por su propia jefa de proyecto, quien confirmó que Jésica nunca pedía permiso para ausentarse en sus viajes con Ábalos y que creía que trabajaba para el hermano de Koldo. Finalmente, la influencia del ministerio sobre las filiales quedó evidenciada cuando el ex presidente de Renfe confesó haber realizado gestiones para solucionar estos problemas laborales a petición expresa de Koldo.

3.ª jornada | Carmen Pano y su entorno dinamitan el caso confirmando entregas de 90.000 euros en Ferraz y medio millón a Koldo

La 3.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (jueves 9 abril 2026) dinamitó el caso mascarillas al desvelar la ruta internacional e institucional del dinero negro. La testigo Carmen Pano y su chófer confirmaron la entrega física de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz por encargo de Víctor de Aldama. El escándalo se amplió cuando Leonor Pano destapó supuestos pagos de medio millón de euros en metálico del dueño de Air Europa a Koldo García en su propio domicilio, mientras una ex empleada de Aldama admitía haber entregado dólares al hermano del ex asesor en República Dominicana. En el frente institucional, un funcionario de Hacienda confirmó haber recibido «órdenes» del ex jefe de gabinete de María Jesús Montero para tramitar aplazamientos de embargos a favor de la trama, y un ex técnico de LogiRAIL desmintió a la ex modelo Claudia Montes aclarando que fue expedientada por faltar al trabajo, no por acoso.

4.ª jornada | Patricia Uriz revela que el PSOE reembolsaba los gastos en efectivo a Koldo y confirma la maniobra con el chalet de La Alcaidesa

La 4.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (lunes 13 abril 2026) estuvo marcada por el testimonio de Patricia Uriz, ex pareja de Koldo García, quien reveló que figuró como titular del contrato del chalet de Cádiz porque «entendía que el ministro no podía». También señaló que el PSOE reembolsaba sistemáticamente los gastos de Koldo en efectivo, dinero que guardaban en un armero. Uriz aseguró que Ábalos les debía dinero y que ella misma le costeaba gastos cotidianos como tabaco o libros.

En relación con los «enchufes» del caso mascarillas, una técnico de Ineco ratificó que la contratación de Jésica Rodríguez fue impuesta por Adif sin seguir el proceso habitual y que fue Koldo quien la acompañó a la firma. Asimismo, la sesión se tensó cuando los socios de Aldama se negaron a declarar, lo que obligó a reproducir el testimonio previo de Javier Serrano confirmando pagos en metálico al hermano de Koldo. Por último, el empresario Manuel Salles admitió haber alertado a Ábalos de que la trama presumía de obtener licencias de hidrocarburos a cambio de mantener los lujos del ex ministro.

5.ª jornada | El ex subsecretario de Transportes confiesa que Koldo impuso duplicar el encargo de mascarillas hasta los 8 millones

La 5.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (martes 14 abril 2026) estuvo protagonizada por el testimonio de Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes, quien confesó la intervención directa de Koldo García en los millonarios contratos de emergencia del caso mascarillas. Gómez reveló que había preparado una orden inicial, ya firmada por Ábalos, para comprar cuatro millones de mascarillas, pero justo antes de enviarla al BOE, el ex asesor le ordenó duplicar la cantidad a ocho millones, presentándose al día siguiente en su despacho con la oferta de Soluciones de Gestión.

En el ámbito sanitario, el ex jefe de gabinete de Salvador Illa, Víctor Francos, admitió haberse reunido tres veces con Koldo para tratar la compra de material, aunque aseguró que derivó el asunto a la central de compras (INGESA) y negó haber recibido presiones. Finalmente, en el bloque empresarial, Manuel Contreras, directivo de la constructora Azvi, negó tajantemente las acusaciones de Víctor de Aldama sobre el supuesto pago de 18.000 euros en comisiones irregulares destinadas a Koldo y al ex ministro.

6.ª jornada | Pardo de Vera destapa las amenazas de Koldo y la Guardia Civil revela que Aldama gozaba de un acceso VIP al Ministerio

La 6.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (miércoles 15 de abril de 2026) evidenció en el caso mascarillas tanto las fuertes presiones internas por los presuntos enchufes como el caos en la gestión sanitaria y la impunidad de la trama dentro del Ministerio de Transportes. La ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, desveló que se negó a renovar a la ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos pese a que el ex asesor Koldo García le exigió contratarla advirtiéndole por mensaje que, de lo contrario, «José me corta los huevos».

Ex altos cargos como Álvaro Sánchez Manzanares y Javier Sánchez Fuentefría describieron la compra de mascarillas como un absoluto «caos» sin planificación, señalando que la Subsecretaría les impuso contratar con Soluciones de Gestión bajo la premisa de que era «la mejor o única oferta» y revelando que Puertos del Estado tuvo que rechazar un segundo encargo millonario, derivándolo finalmente a Adif. Para rematar, el subteniente investigado de la Guardia Civil, José Luis Rodríguez, destapó el trato VIP del que gozaba Víctor de Aldama, confirmando que el empresario aparcaba en el estacionamiento de autoridades y se paseaba por los ascensores del edificio «sin permiso» a cualquier hora, una presencia continua e inusual que la propia Pardo de Vera llegó a cuestionar directamente al ex ministro.

7.ª jornada | Javier Hidalgo defiende el rescate de Air Europa y la ex secretaria de Ábalos confirma los viajes oficiales pagados por Koldo

La 7.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (martes 21 abril 2026) estuvo marcada por el testimonio de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, quien defendió el rescate de Air Europa y negó rotundamente haber pagado comisiones millonarias a Ábalos y Koldo en el caso mascarillas. A su vez, rechazó haberles costeado vacaciones en Marbella. Hidalgo reconoció haber contratado a Aldama para intermediar con los ministerios, pero negó reuniones conjuntas entre su padre (Pepe Hidalgo), Koldo y Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Por su parte, altos cargos de otros ministerios también declararon: el ex jefe de gabinete de Reyes Maroto admitió haberse reunido con Aldama para tratar subvenciones, y el ex secretario de Estado de Seguridad negó presiones de Koldo para contratar con Soluciones de Gestión. En el ámbito personal, la ex secretaria de Ábalos confirmó que Jésica Rodríguez acompañó al ministro en 13 viajes oficiales que Koldo pagaba con una tarjeta personal de El Corte Inglés, y ratificó las visitas continuas de Aldama, a quien su propia secretaria confesó que llamaba a Ábalos «el jefe».

8.ª jornada | El ex jefe de Gabinete de Ábalos reconoce el poder de Koldo mientras salpican las presiones a otros ministerios

La 8.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (miércoles 22 abril 2026) apuntó directamente a la influencia de Koldo García y al manejo de efectivo en el caso mascarillas. Ricardo Mar, ex jefe de Gabinete de Ábalos, admitió que la palabra del ex asesor era ley en el Ministerio y reconoció a Jésica Rodríguez como «la acompañante» oficial en los viajes. Sobre el flujo de dinero, la secretaria del ex ministro confirmó que le entregaba dinero en mano a Koldo para supuestos pagos, aunque el ex gerente del PSOE negó cobros irregulares o «chistorras».

La sombra de Aldama salpicó a otros ministerios: Carlos Moreno, ex jefe de Gabinete de María Jesús Montero, negó haber cobrado 25.000 euros pero admitió las presiones de Koldo para reunirse con el comisionista; y Pedro Saura, ex secretario de Estado, confesó haber contactado con la trama para tratar el rescate de Air Europa por orden expresa de Ábalos.

9.ª jornada | La Guardia Civil desmonta la estrategia de Koldo y certifica la autenticidad técnica de los audios que le incriminan

La 9.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (jueves 23 abril 2026) estuvo centrada en una intensa batalla técnica por la validez de los audios y mensajes aportados al caso mascarillas. La defensa de Koldo García intentó anular la prueba alegando que los mensajes de WhatsApp fueron extraídos de la «nube» y no de los terminales físicos, lo que, según una contrapericial encargada por el entorno de Santos Cerdán, rompía la cadena de custodia.

Sin embargo, los peritos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil descartaron cualquier tipo de manipulación en los seis archivos de audio analizados, confirmando la coherencia técnica de sus metadatos e invalidando la hipótesis de que fueran generados por inteligencia artificial. Durante la sesión, uno de los contraperitos de la defensa confesó que no obtuvo las pruebas del juzgado, sino a través de un pendrive entregado por Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, momento que la acusación aprovechó para recordar que este perito fue indultado en el pasado por falsificación de moneda.

10.ª jornada | La UCO señala a Ábalos como el responsable último y confirma que el piso de su ex pareja fue un soborno de Aldama

11.ª jornada | Aldama confiesa pagos millonarios a Ábalos, Koldo y al PSOE, señala a Pedro Sánchez y desvela el bloqueo de Begoña Gómez

La 11.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (miércoles 28 abril 2026) supuso un giro radical en el caso con la confesión del empresario Víctor de Aldama, quien reconoció los hechos y destapó la estructura de la presunta red corrupta del caso mascarillas, afirmando que «si esto es una banda organizada, Sánchez estaba en el nivel uno, Ábalos en el nivel dos, Koldo en el tres, y yo en el cuatro». Aldama confesó entregas sistemáticas de efectivo en bolsas de plástico o mochilas de lujo, detallando que dejó entre 3 y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo. Además, entre 2019 y 2020, Aldama señala que entregó 1.800.000 € en donaciones al PSOE: «Si se miran las cuentas del partido hay un pico de donaciones importantes de esos meses, se podrá ver de dónde venía el dinero».

Aseguró que Ábalos recibía un «fijo» de 10.000 euros mensuales y que fue el ex ministro quien «exigió» que le pagaran el alquiler del piso de lujo a su amante, Jésica Rodríguez. Cuando Ábalos fue cesado en 2021, los constructores dejaron de pagar comisiones, por lo que Aldama costeó los sobornos sacando dinero de las clínicas que gestionaba en República Dominicana (donde ganaba entre 50.000 y 70.000 dólares diarios), utilizando a Joseba, el hermano de Koldo, como intermediario para mover el efectivo. Además, el empresario implicó directamente al entorno del Gobierno en diversas irregularidades.

Relató que la mujer del presidente, Begoña Gómez, obligó a paralizar una operación inmobiliaria de 200 millones porque la quería «para ella». También aseguró que el presidente Pedro Sánchez le pidió a Ábalos adjudicar un macrocontrato ferroviario de 2.000 millones a Stadler para financiar al PSOE, y confesó haber financiado de su propio bolsillo a la unidad antiterrorista de la Guardia Civil (UC2), pagando un sobresueldo de 2.000€ mensuales al comandante Rubén Villalba. Sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España, reveló que fue «consensuado con Ábalos y Sánchez» y que, ante el caos organizativo y la prohibición de entrada de la vicepresidenta venezolana, la situación «parecía una película de Torrente».

12.ª jornada | Koldo niega todas las mordidas, justifica los fajos de billetes y asegura que pagó a Jésica porque chantajeaba a Ábalos

La 12.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (jueves 29 abril 2026) estuvo marcada por la exhaustiva declaración de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos. Negó haber cobrado mordidas en el caso mascarillas o recibido regalos del empresario (como coches o motos) y aportó una insólita explicación para las llamadas «chistorras» (fajos de billetes de 500 euros): aseguró que el efectivo provenía de reembolsos legales del PSOE, de turistas extranjeros que le pagaban alquileres de Airbnb en metálico y de favores a guardias civiles que necesitaban cambio. Asimismo, rechazó el supuesto enriquecimiento ilícito de su patrimonio inmobiliario, aclarando que puso un piso a nombre de su hija pequeña exclusivamente para desheredar a un hijo mayor fruto de una relación anterior.

Sobre la compra de material sanitario, el ex asesor se escudó en que carecía de poder ejecutivo y juró que desconocía que Soluciones de Gestión perteneciera a Víctor de Aldama. Relató el caos de los peores meses de la pandemia, llegando a proponer que las cajas de mascarillas viajaran atadas con cinturones de seguridad en los asientos de los aviones de pasajeros. También desmintió tener el teléfono personal de Pedro Sánchez o haberle llamado frente a Aldama. Por otro lado, justificó el sospechoso viaje de su hermano Joseba a República Dominicana alegando que era un hombre «aventurero» que fue a conocer a una mujer y a explorar el negocio de la importación de «fruta tropical», aunque terminó admitiendo que, estando allí, recogió un misterioso sobre por encargo de Aldama.

El tramo más tenso del interrogatorio abordó su papel como conseguidor para el círculo íntimo del ex ministro José Luis Ábalos. Koldo confesó haber pagado 3.000 euros de su bolsillo (usando ahorros de su hija y de su hermano) a Jésica Rodríguez porque la joven sometía al ex ministro a una fuerte «presión» y chantaje con hacer públicas cuestiones personales. Confirmó que la alojaron en un piso en Madrid pagado por Claudio Rivas, el socio de Aldama, y que él mismo envió su currículum a Ineco por iniciativa propia para «quitarle problemas de la cabeza» a su jefe. Respecto a la ex Miss Asturias, Claudia Montes, admitió haber recortado y adaptado la foto de su currículum antes de enviarlo directamente al presidente de Renfe para «enchufarla» en LogiRAIL, justificando sus llamadas posteriores a la directiva como una intervención urgente ante un supuesto caso de acoso laboral.

13.ª jornada | Ábalos carga contra la UCO y Óscar Puente, niega los pagos en efectivo y afirma que cuando pedía «folios» era papel

La 13.ª sesión del juicio en el Tribunal Supremo (lunes 4 de mayo de 2026) supuso la esperada reaparición del ex ministro José Luis Ábalos, quien ofreció una exhaustiva defensa en la que negó tajantemente el cobro de comisiones y desmontó el testimonio de Víctor de Aldama en el caso mascarillas. Tachó de «grosera» la acusación sobre los pagos en efectivo y aclarando que cuando pedía «folios» se refería a «papel de impresión real» debido a su «cultura del papel». Durante su extensa comparecencia, Ábalos justificó el caos de los contratos sanitarios por la absoluta «improvisación» que exigió la pandemia, defendió la legalidad del rescate a Air Europa catalogándolo de mero «préstamo» y desmintió tratos de favor a la trama, asegurando que frenó el intento de Koldo de nombrar a Aldama cónsul honorario en Oaxaca y que la supuesta carta a Juan Guaidó era «falsa».

En el terreno personal, reconoció su relación extramatrimonial con Jésica Rodríguez y admitió saber que Claudio Rivas, el socio de Aldama pagaba el piso de alquiler en Madrid, aunque lo enmarcó en un parche provisional del que «nunca tuvo llave», llegando a insinuar que la joven testificó contra él «bajo coacción» del propio Aldama. Del mismo modo, negó haber «enchufado» o tenido ninguna relación con Claudia Montes, la ex miss Asturias, y detalló que su vínculo con Koldo García (quien le fue recomendado por el actual número tres del PSOE, Santos Cerdán) era de profunda lealtad, admitiendo que el ex asesor le «adelantaba dinero en efectivo» para ocultar gastos a su entonces esposa.

A su vez, reconoció que en ocasiones se pedía un anticipo en metálico para viajes con el Ministerio de Transportes y defendió las justificaciones de gastos de Ferraz: «Si lo dice el PSOE, yo no lo voy a cuestionar». Finalmente, el ex dirigente socialista se negó a contestar a las acusaciones del PP y pasó a la ofensiva contra quienes le investigan: destrozó la auditoría encargada por Óscar Puente considerándola un arma política para «apartarle», acusó a la UCO de filtrar datos de su disco duro privado a la prensa, y se rió de la investigación económica, subrayando que, tras cuatro años de lupa policial, «solo le han encontrado 94.000 euros de patrimonio justificado», lo que equivale a unos escasos 500 euros mensuales para el supuesto cabecilla del «gran caso de las mascarillas».