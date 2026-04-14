Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Declaraciones, testigos y última hora del caso mascarillas
Sigue en directo el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo hoy, martes 14 de abril
Nueva jornada clave en el Tribunal Supremo en la segunda semana del juicio al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.
La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al ex ministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también ex dirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.
Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.
Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.
Francos Díaz no recibió presiones de Koldo García
El jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad niega haber recibido presiones por parte de Koldo García y niega haber estado en el proceso de compras de las mascarillas. Solo recuerda que tuvo 3 encuentros con Koldo. El ministro Illa le dijo que Koldo se iba a poner en contacto con él y cree recordar que Koldo le envió un WhatsApp. La reunión fue en el despacho de Francos Díaz.
Francos Díaz niega conocer la gestión del Ministerio de Sanidad
Víctor Francos Díaz dice que no se dedicaba a comprar ni a adquirir ni a valorar los precios de las mascarillas, y dice que no recuerda si el Ministerio de Sanidad pagó precios superiores a 2.5 euros por unidad. Niega conocer algo sobre la contratación y de la gestión del Ministerio de Salvador Illa. Señala que «las mascarillas no las compraba el gabinete; las compraban por un sistema de contratación centralizado».
Comienza declarando como testigo Víctor Francos Díaz
Víctor Francos Díaz, quien fue jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad desde el 1 de septiembre de 2020 y actual secretario de Estado de Política Territorial, ha comenzado su declaración ante el Tribunal Supremo.
El exsubsecretario de Transportes declara ante el Supremo en una jornada clave para Ábalos
Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes cesado en 2024, comparece este martes como testigo estrella en la quinta jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Gómez, a quien Ábalos señaló como responsable de la gestión «pulcra» de los contratos, es sospechoso para la Fiscalía de actuar como «correa de transmisión» de las adjudicaciones a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.
Declara el subsecretario de Transportes
La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al ex ministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también ex dirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en directo
Nueva jornada clave en el Tribunal Supremo en la segunda semana del juicio al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.
La propuesta de las mascarillas de Koldo García a Francos Díaz
Koldo García le dijo a Francos Díaz que tenía acceso a una empresa que podía proporcionar material sanitario y que era consciente de que había mucha tensión de stock en este tema, que se lo ponía encima de la mesa el tema. Francos le trasladó a Koldo que en el Ministerio de Sanidad todo eso estaba centralizado y Koldo le dijo que de acuerdo y que así procedería.