Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en directo

Nueva jornada clave en el Tribunal Supremo en la segunda semana del juicio al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.

La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al ex ministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también ex dirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha.

Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.

Gómez es uno de los siete testigos que desfilará por el Tribunal Supremo este martes en el juicio que, además de Ábalos y Koldo García, sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes en plena pandemia a cambio de mordidas.