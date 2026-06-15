Lo que llega este verano no te va a gustar y la AEMET pide que nos preparemos: lo que va a pasar con las temperaturas no es normal

La AEMET pide que nos preparemos para lo que llega este verano, no es normal y pide que nos preparemos para afrontar lo que va a pasar con las temperaturas. El tiempo parece que se vuelve loco y lo hace de tal forma que nos invita a estar pendientes de una serie de temperaturas y de fenómenos que ponen los pelos de punta. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento, qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estamos viviendo un mes de junio en el que quizás nadie hubiera imaginado ver llegar estos importantes cambios que, sin duda alguna, acabará siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de situaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante que, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos espera con un tiempo que trae unas temperaturas que no son normales.

Lo que va a pasar con las temperaturas no es normal

Parece que este mes de junio nos está dando unas temperaturas que no son nada normales, sino más bien, todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante, sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando.

Tendremos que empezar a pensar en este verano en el que las altas temperaturas acabarán marcando una importante diferencia, en especial si descubrimos que es el momento de tener en consideración una serie de camios que pueden acabar generando más de una sorpresa.

Nos hemos acostumbrado al calor del verano, pero quizás nunca hubiéramos ni imaginado que estuviéramos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando con una serie de peculiaridades que pueden acabar marcando unos días muy destacados.

Se acerca la recta final de un mes en el que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. La AEMET no para de lanzar advertencias ante lo que está a punto de pasar y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

La AEMET pide que nos preparemos para lo que llega

Es importante estar preparados para lo que llega, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que tenemos que afrontar en breve. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

«La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. Las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios».

Las alertas estarán activadas: «El viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste. Dominará el régimen de brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado. Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en los litorales del noroeste. Máximas superiores a 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura».