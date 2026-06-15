Previsión AEMET: chubascos y tormentas hoy en Castilla y León, con nubes y viento variable

El 15 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León se caracteriza por intervalos nubosos, con nubes de evolución que regalarán chubascos y tormentas, iniciando en las zonas montañosas y extendiéndose hacia la meseta. Se anticipa un descenso térmico ligero a moderado, mientras que el viento, de carácter variable, se intensificará con rachas en las áreas afectadas por las tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 15 de junio

Nubes amenazantes con posibles lluvias y calor en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto grisáceo que anuncia la posibilidad de precipitaciones. Con temperaturas que fluctuaran entre los 14 y 29 grados, la mañana comenzará fresca, aunque el ambiente se sentirá un tanto pesado, con una humedad que ronda el 85%. A medida que el sol asome tímidamente a las 6:44, es probable que las primeras gotas hagan su aparición, dejando un rastro de frescura.

Ya por la tarde, la situación se tornará más intensa, ya que la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Aunque no tendremos viento fuerte, es recomendable llevar consigo un paraguas para afrontar una tarde que se sentirá más cálida, alcanzando hasta los 30 grados de sensación térmica. La puesta del sol a las 22:01 marcará el final de un día que, aunque cargado de nubes, promete un espectáculo de luces naturales al caer la noche.

Zamora: inestabilidad con lluvias y viento

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad meteorológica que alterará el habitual bullicio. Al amanecer, la temperatura ronda los 17 grados, con un aire fresco que invita a salir, pero no tardarán en llegar las lluvias, probablemente intensas y un viento que puede alcanzar rachas de hasta 33 km/h.

A medida que transcurra el día, el cielo se oscurecerá aún más y con una probabilidad del 95% de precipitaciones durante la tarde-noche, es mejor tener a mano un paraguas. Si bien la mañana se presenta relativamente templada, con una máxima de 30 grados, la sensación térmica podría elevarse notablemente, mientras que la humedad alcanzará niveles altos que podrían resultar agobiantes. No olvide llevar su abrigo, pues la tarde podría sorprender con un descenso térmico.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado con probabilidad de lluvia

La jornada en Salamanca amanece con un cielo mayormente cubierto que predominará durante todo el día, lo que dará paso a un ambiente húmedo y pesado debido a la alta humedad relativa que alcanzará el 95%. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y los 30°C en su punto máximo de calor, aunque la sensación térmica podría llegar a sentirse más calurosa, alcanzando los 31°C. A medida que avance el día, las probabilidades de lluvia se mantendrán elevadas, especialmente por la tarde y noche, donde se espera una lluvia muy probable.

Aprovechando las primeras luces del día, el sol saldrá a las 06:50 y se ocultará a las 21:56, brindando un total de más de 15 horas de luz. Sin embargo, la jornada estará marcada por una bajísima velocidad del viento, casi imperceptible, permitiendo que la sensación de calor se mantenga. Así que, si planeas salir, ¡prepárate para un día fresco y húmedo con probabilidad de lluvia por la tarde!

Valladolid: cielo nublado con lluvias al caer la tarde

El tiempo en Valladolid presenta una mañana tranquila, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avance el día, el cielo se irá nublando y la máxima alcanzará los 31 grados. Aunque se esperan algunas lluvias por la tarde-noche, las ráfagas de viento se mantendrán suaves, ofreciendo una jornada sin preocupaciones.

Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre antes de que lleguen las precipitaciones. Un paseo por el parque o una visita a alguna terraza pueden ser la mejor manera de aprovechar el tiempo.

Tarde lluviosa con ambiente fresco en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con un cielo mayormente cubierto, donde la bruma provoca una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, las nubes se intensifican y se espera una tarde lluviosa, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 29 grados. Para quienes tengan planes al aire libre, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable, pues las precipitaciones llegarán con fuerza durante la noche.

Palencia: cielos despejados con chubascos inminentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 15ºC, mientras que el cielo se presenta despejado. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, las nubes se irán acumulando y se prevén chubascos intermitentes desde media mañana, aumentando la probabilidad de lluvia hasta un 95% en la tarde-noche, cuando se alcanzarán los 31ºC.

Con la llegada de la tarde, los cielos irán tornándose más amenazantes y las temperaturas alcanzarán el pico, por lo que se recomienda llevar paraguas y tener precaución ante rachas de viento de hasta 9 km/h. La sensación térmica podría llegar a los 30ºC, así que disfrutar de un abrigo ligero será clave en las horas previas a las precipitaciones.

Ambiente nublado y lluvioso hoy en Ávila

A lo largo de la mañana en Ávila, el tiempo se presenta nublado y fresco, con temperaturas que no superan los 13 grados. La sensación térmica es aún más baja, así que un abrigo ligero será necesario. A medida que avancemos hacia la tarde, se espera una notable transformación, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia que podría empezar a afectar la jornada en cualquier momento. Para la noche, se recomienda estar preparado, ya que el ambiente será húmedo y fresco, ideal para una noche acogedora en casa.

Segovia: ambiente fresco con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero a partir de la tarde se intensificarán los nubarrones y se anticipan chubascos intermitentes. La temperatura llegará a alcanzar los 27 grados, generando un contraste notable con la mañana.

Con un viento del este que soplará a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h, se recomienda estar preparados para posibles lluvias intensas en la tarde-noche, ya que la probabilidad de precipitaciones asciende al 100%. Con las altas temperaturas y la humedad máxima alcanzando el 90%, lo más prudente es optar por llevar un paraguas si se tiene planeado salir más tarde.

Cielo despejado con llegada de lluvia en Soria

La jornada amanece con un ambiente fresco, donde el cielo se presenta mayormente despejado, invitando a disfrutar de las primeras horas del día. La temperatura mínima se siente algo más fría debido a la sensación térmica, que alcanzará los 12°C, proporcionando un respiro antes del calor que llegará más tarde.

No obstante, a medida que avance el día, el cielo se irá cubriendo y hay una certeza de que la lluvia hará su aparición en la tarde-noche. Esto se acompañará de un aumento en la humedad, creando un ambiente cálido, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 29°C. Con la salida del sol a las 6:44 y su ocaso a las 21:46, contaremos con más de 15 horas de luz, ideal para disfrutar del día antes de que las gotas comiencen a caer.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET