Shark SilkiPro Straight: la herramienta 2 en 1 que seca, alisa y moldea el cabello

¿Por qué elegir entre secador y plancha cuando puedes tener los dos? Secar el pelo y después volver a utilizar la plancha puede hacer que la rutina de peinado se alargue más de lo que nos gustaría. La Shark SilkiPro Straight busca simplificar este proceso al reunir secador y plancha en una sola herramienta, capaz de trabajar tanto con el cabello húmedo como seco. Y ahora puede resultar todavía más interesante gracias a los 50€ de descuento en Shark Ninja, además del descuento adicional del 10% aplicando nuestro código OKDIARIO.

Características principales

Placas cerámicas con tecnología HeatSense

Flujo de aire de alta velocidad

Permite trabajar de húmedo a seco

Dos modos de funcionamiento

Seca, alisa, riza y moldea

Pensada para ayudar a reducir el encrespamiento

Aporta más brillo frente al secado al aire

Incluye estuche

Una herramienta para simplificar el momento del peinado

La principal ventaja de la Shark SilkiPro Straight es que permite reducir los pasos de la rutina. Su flujo de aire de alta velocidad trabaja desde la raíz hasta las puntas mientras las placas cerámicas ayudan a dar forma al cabello. Además, el flujo de aire se reduce automáticamente entre pasadas para mejorar la eficiencia. El resultado es una herramienta que puede utilizarse para conseguir diferentes estilos sin tener que recurrir a varios aparatos.

Pero nosotros queremos resaltar, otra vez, que la plancha SilkiPro Straight no está limitada al alisado. Sus características permiten utilizarla para secar, alisar, rizar y moldear el cabello, por lo que puede adaptarse a diferentes estilos según el momento. En el modo de húmedo a seco, además, está diseñada para ofrecer más brillo y menos encrespamiento frente al secado al aire.

Una herramienta que convence a quienes ya la han probado

La valoración de los usuarios también es un punto a tener en cuenta. La Shark SilkiPro Straight cuenta con 4,6 estrellas sobre 5, según 111 opiniones, una puntuación que refleja una buena acogida entre quienes ya han utilizado esta herramienta.

«El mejor secador de pelo que he usado, sobre todo con el peine de dientes anchos. La plancha también funciona bien, pero no es tan fácil de manejar desde la raíz hasta las puntas como esperaba; probablemente necesito practicar más y tener el pelo más largo, aunque el resultado es un cabello suave y sedoso»

«Son increíbles, iba a comprar otra marca que costaba el doble, pero estoy muy contenta de haber comprado estas, mi cabello está mucho más sedoso y sin frizz»

» En 6 minutos, con calor medio y en modo húmedo, ¡mi pelo quedó completamente seco y estirado! Ojalá la hubiera comprado antes».

Recuerda que esta plancha tiene 50€ de descuento en Shark Ninja, además de un descuento adicional si se utiliza nuestro código OKDIARIO. ¿A qué esperas para probarla?

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