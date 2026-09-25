Este robot aspirador friega, mapea tu casa y no deja ni un rincón sucio: así es el Shark Matrix Plus

Si quieres olvidarte de limpiar los suelos de casa, pero no encuentras robots que cumplan con lo que necesitas, deberías echar un vistazo al Robot aspirador Shark Matrix Plus. Este robot no solo aspira, también friega al mismo tiempo, y lo hace además con una mopa que se mueve rapidísimo para frotar de verdad. ¿Y sabes lo mejor? Además de que es programable desde el móvil, que está de oferta ahora mismo y te lo puedes llevar todavía más barato.

Sus 110 minutos de autonomía lo hacen ideal para viviendas grandes y su precio para cualquier bolsillo. De hecho, aunque está rebajado a 149 €, te sale más barato gracias al cupón OKDIARIO-CASA.

¿Por qué lo recomendamos?

Porque tiene un sistema de navegación que garantiza cobertura total sin dejar zonas sin limpiar.

Porque su mopa sónica se mueve hasta 100 veces por minuto para fregar de verdad.

Porque mapea la vivienda perfectamente, evitando obstáculos sin chocarse con nada.

Porque tiene un cepillo autolimpiable que evita enredos con el pelo y aguanta hasta 110 minutos de funcionamiento.

Comprar en Shark | Ninja por ( 399,99 € ) 149,99 €

Robot aspirador Shark Matrix Plus

La clave diferencial del Robot aspirador Shark Matrix Plus es que no solo aspira, también friega de una sola pasada y, además, mueve su mopa 100 veces por minuto a través de un sistema sónico para limpiar mucho mejor. Todo eso, mientras navega con más cabeza usando su sistema LIDAR 360º, que escanea los entornos para mapear a la vez que evita obstáculos (y bordillos). Pero lo mejor es que todo se gestiona con la app SharkClean, que te permite programar y hasta configurar limpiezas por estancias, permitiendo despreocuparte incluso de los enredos, ya que está preparada para el pelo.

Ideal para hogares con mascotas, incluso grandes, gracias a su amplia autonomía, este robot aspirador es una de las mejores opciones que hay en el mercado ahora mismo. Recomendadísimo.

¿Tiene buenas valoraciones?

Hay usuarios que prefieren el modelo superior porque trae autovaciado, sin embargo, la mayoría están contentísimos con este robot por su fácil programación, lo bien que aspira y cómo evita los enredos. Aquí puedes leer algunas reseñas de usuarios:

«Este es mi segundo robot aspirador, ¡quedé tan encantada con el primero que compré otro!»

«Tenía mis dudas sobre su rendimiento, pero como todos mis electrodomésticos Shark, es brillante. ¡Una maravilla!»

«Va bastante bien, mapeó la casa con facilidad y no veo que se le enreden pelos como ocurre con otros.»

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Recuerda que te lo puedes llevar aún más barato si usas el cupón OKDIARIO-CASA antes de terminar la compra. Además, la tienda de Shark | Ninja te permite financiar la compra en varias mensualidades, para que lo tengas más fácil. ¿Te animas?

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