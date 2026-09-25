Jimmy Choo lleva a Lady Di al mundo del motor con un exclusivo coche eléctrico inspirado en sus famosos zapatos

El universo de la moda y el automóvil vuelven a cruzarse en una colaboración tan inesperada como llamativa. Jimmy Choo, uno de los nombres más reconocibles de la industria del calzado de lujo, se ha unido a IM Motors para transformar su berlina eléctrica L6 en una edición especial que recupera uno de los capítulos más conocidos de la trayectoria del diseñador: los zapatos de satén azul que creó para Diana de Gales. El resultado es el IM L6 × Prof. Jimmy Choo Bespoke Limited Edition, un coche eléctrico de producción limitada que lleva al habitáculo el característico azul asociado a aquellos diseños y añade detalles de cristal, nácar y acabados exclusivos. La primera producción está limitada a 1.000 unidades y, por ahora, está destinada al mercado chino.

El azul de los zapatos de Lady Di llega al coche

La referencia a Diana de Gales es especialmente visible en el interior. Jimmy Choo ha trasladado al habitáculo el azul de satén de los zapatos que diseñó para la princesa, convirtiéndolo en uno de los elementos principales de esta edición. El mismo tono aparece también en las pinzas de freno, creando una conexión entre el diseño exterior y el interior.

El trabajo del diseñador no se limita al color. La edición especial incorpora distintos elementos con apariencia de cristal, entre ellos el emblema de IM Motors y las cubiertas de algunas de las cámaras exteriores. También aparecen detalles de nácar y acabados específicos que buscan trasladar al automóvil algunos de los códigos habituales de la alta costura.

Un interior pensado como una pieza de moda

La colaboración también se aprecia en pequeños detalles del habitáculo. El L6 firmado por Jimmy Choo combina materiales y acabados especiales con una configuración cromática específica, además de incorporar bordados y elementos personalizados.

De hecho, la transformación se concentra principalmente en el apartado estético: el coche conserva la misma base mecánica y tecnológica del IM L6. La colaboración convierte así una berlina eléctrica en una pieza vinculada directamente al universo de Jimmy Choo y a uno de sus trabajos más recordados relacionados con Diana.

Hasta 850 kilómetros de autonomía

Más allá de la estética, el IM L6 es una berlina eléctrica con una importante carga tecnológica. El modelo utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios y, dependiendo de la versión, puede alcanzar una autonomía anunciada de hasta 850 kilómetros en ciclo CLTC. Además, su sistema de carga admite hasta 396 kW de potencia, con la posibilidad anunciada de recuperar alrededor de 580 kilómetros de autonomía en 15 minutos.

El modelo también cuenta con un chasis completamente electrónico, con sistemas steer-by-wire tanto en la dirección delantera como en la trasera y tecnología brake-by-wire. En la versión más potente del L6, la configuración de dos motores ofrece 500 kW de potencia y 800 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,74 segundos.

Dos versiones y una producción limitada

La edición de Jimmy Choo se ofrece en dos configuraciones. Durante la fase de preventa, los precios anunciados para China fueron de 234.900 y 249.900 yuanes, aproximadamente 30.000 y 32.000 euros al cambio, aunque la conversión puede variar según la cotización. La primera tanda quedó limitada a 1.000 unidades.

La colaboración se presentó como una de las primeras incursiones de Jimmy Choo en el diseño de un automóvil producido en serie. El diseñador, conocido principalmente por sus zapatos y accesorios, lleva así su lenguaje estético a una categoría completamente diferente, mientras IM Motors utiliza la colaboración para diferenciar una de sus berlinas eléctricas en el competitivo mercado chino.

Por el momento, tanto el nuevo IM L6 como esta edición especial firmada por Jimmy Choo se comercializan en China y no existe confirmación de que la versión limitada vaya a llegar a Europa.