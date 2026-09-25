Manuel Carrasco se sincera sobre sus prioridades y sus hijos: «El ritmo de la vida te hace que no te des ni cuenta»

Manuel Carrasco ha alcanzado una etapa de su vida en la que el éxito profesional convive con una preocupación mucho más mundana: cómo aprovechar el tiempo junto a su familia. El cantante reconoce que la paternidad le ha hecho replantearse sus prioridades y prestar atención a momentos que antes podían pasar inadvertidos.

Una escena aparentemente sencilla, compartida con amigos y familiares, fue suficiente para que el artista se detuviera a pensar en ello. Una barbacoa, los niños jugando alrededor y una imagen que, precisamente por su normalidad, terminó adquiriendo un significado especial para él.

La importancia de lo importante

Manuel Carrasco recuerda que durante aquella reunión observó a sus amigos junto a sus hijos. No había nada extraordinario en la situación, pero la imagen le llevó a formularse una pregunta sobre el tiempo que dedica a las personas y a las cosas que considera realmente importantes.

«Veía de fondo a mis amigos con sus hijos y era una imagen tan bonita que me decía a mí mismo: Yo no me quiero perder esto», explica el cantante.

Esta idea resume una preocupación que ha ido cobrando peso en su vida: la posibilidad de que el ritmo profesional y las obligaciones terminen ocupando un espacio que, con el paso de los años, resulta imposible recuperar.

Para Manuel, no se trata únicamente de organizar mejor una agenda. Su reflexión tiene que ver con la tendencia a aplazar determinados momentos bajo la idea de que siempre habrá otra oportunidad. El trabajo, los compromisos y las responsabilidades pueden hacer que aquello que verdaderamente importa quede relegado sin que exista una decisión consciente de hacerlo.

La velocidad de la vida

El cantante reconoce que hay momentos en los que resulta complicado detenerse para analizar cómo se está empleando el tiempo. «A veces te metes en un ritmo frenético» y terminas funcionando «con el piloto automático», explica.

En su opinión, esa forma de vivir puede hacer que las personas pierdan de vista sus propias prioridades. No necesariamente porque hayan dejado de considerarlas importantes, sino porque las obligaciones más inmediatas terminan imponiéndose una y otra vez.

La reflexión adquiere especial relevancia en su caso por su condición de artista. Su profesión implica viajes, conciertos, promoción y periodos de intensa actividad que pueden dificultar la posibilidad de mantener una rutina familiar estable.

Manuel Carrasco es consciente de esa realidad y reconoce que la paternidad ha cambiado la manera en la que observa su propia vida. Sus dos hijos, fruto de su relación con Almudena Navalón, ocupan un lugar central en esa revisión de prioridades.

La experiencia de ser padre le ha llevado a conceder más valor a situaciones que, desde fuera, pueden parecer pequeñas. Estar presente, compartir tiempo y observar a los hijos mientras crecen son experiencias que no pueden recuperarse una vez que han pasado.

«Hay que pararse» antes de que sea demasiado tarde

La conclusión a la que llega Manuel Carrasco no consiste únicamente en reconocer que el tiempo pasa. Para él, también es necesario actuar para evitar que esa constatación se quede en una simple reflexión.

«Creo que en eso hay que pararse», sostiene. Después añade que también es necesario «tomar acción» y tratar de recuperar esos espacios que, en ocasiones, quedan relegados por las exigencias del día a día.

La idea conecta con una preocupación frecuente entre quienes intentan compatibilizar una vida profesional exigente con la familia: la sensación de que siempre habrá algo pendiente que impida detenerse.

Carrasco no plantea renunciar a sus obligaciones ni abandonar sus proyectos profesionales. Su reflexión apunta más bien a la necesidad de encontrar un equilibrio que permita que el trabajo no termine ocupando todo el espacio disponible.

La imagen de aquella barbacoa funciona, en este sentido, como un recordatorio. Mientras sus amigos compartían un momento cotidiano con sus hijos, el cantante comprendió que ese tipo de escenas son precisamente las que no quería perderse.

Disfrutar de las pequeñas cosas

La paternidad también le ha llevado a valorar una característica propia de la infancia: la capacidad de disfrutar del presente sin estar constantemente pendiente de lo que vendrá después.

En una vida marcada por horarios, compromisos y responsabilidades, recuperar parte de esa mirada puede resultar complicado. Sin embargo, Manuel considera importante volver a prestar atención a las cosas sencillas y a los momentos que no aparecen necesariamente en una agenda.

En su caso, esa reflexión está directamente relacionada con sus hijos. Compartir con ellos experiencias y acompañarlos durante las distintas etapas de su crecimiento se ha convertido en una de sus prioridades.

El cantante sabe que la sensación de que siempre queda tiempo por delante puede resultar engañosa. Mientras las obligaciones se acumulan, los años continúan avanzando sin detenerse.