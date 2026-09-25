‘La Ordenatriz’ revela el truco de la tiza blanca: «Es un remedio barato y te puede salvar una prenda manchada»

Una mancha inesperada puede ser suficiente para dar por perdida una prenda. Sin embargo, existen algunos trucos sencillos que pueden ayudar a recuperarla, y uno de ellos tiene como protagonista a un producto tan básico como la tiza blanca. La conocida creadora de contenido especializada en limpieza y organización, «La Ordenatriz», ha compartido éste remedio para actuar rápidamente sobre las manchas.

La tiza se utiliza para absorber parte de la suciedad y hacer que la mancha resulte menos visible hasta llegar a casa y poder lavar la prenda en la lavadora.

El truco de la tiza para eliminar las manchas

Según Begoña, la clave está en utilizar la tiza blanca de una forma similar al polvo de talco. Para ello, basta con frotarla varias veces sobre la mancha hasta que vaya desprendiendo polvillo. Este polvo puede ayudar a absorber parte de la grasa o la sucieda y, en el caso de las prendas blancas, también puede contribuir a disimular pequeñas manchas.

Aunque este truco no sustituye al lavado posterior de la prenda, puede servir como una primera medida rápida para tratarla en el momento. Además de ayudar a disimular la mancha, también facilita su eliminación durante el lavado. Por eso, conviene llevar siempre una tiza blanca en el bolso.

En caso de estar en casa y no tener una tiza a mano, «La Ordenatriz» tiene otras alternativas para absorber la mancha: la maicena, el talco o el bicarbonato de sodio. Todos estos productos se presentan en formato polvo y, por ende, ofrecen excelentes resultados a la hora de absorber manchas de grasa y evitar que penetren en el tejido.

Los mejores remedios caseros

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Para preparar este limpiador antimanchas casero sólo hacen falta 500 mililitros de agua caliente, dos cucharadas de jabón natural y medio vaso de amoniaco. Se mezclan bien todos los ingredientes hasta que queden integrados y se deja enfriar antes de utilizarlo. La mezcla se puede utilizar utilizar sobre determinadas superficies pintadas, como muebles o paredes, y en tapicerías. Antes de aplicarlo sobre ropa o tejidos, conviene comprobar las indicaciones de cuidado del fabricante y probar primero en una zona poco visible. Además, nunca se debe mezclar el amoniaco con lejía u otros productos de limpieza.

Marcas amarillas

Después de pasar mucho tiempo guardada, una prenda puede presentar marcas amarillas que antes no eran visibles. Para tratar este tipo de manchas, uno de los remedios caseros más conocidos consiste en utilizar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio a partes iguales.

A la hora de ponerlo en práctica, basta con preparar una pequeña cantidad de la mezcla y extenderla directamente sobre la zona afectada. Si las marcas están por toda la prenda, se puede agregar la mezcla en un barreño con agua y dejar actuar durante aproximadamente una hora. Luego, se aclara bien y se lava la prenda siguiendo las indicaciones de la etiqueta, preferiblemente con agua fría.

Manchas de sangre

Si la sangre todavía está fresca, hay que actuar cuanto antes utilizando agua fría y jabón, ya que el calor puede favorecer que la mancha se adhiera a las fibras del tejido. Cuando la sangre ya se ha secado, se pueden utilizar diferentes productos para eliminarla, como agua oxigenada, vinagre blanco de limpieza, bicarbonato, sal o amoniaco diluido. En estos casos, se aplica una pequeña cantidad sobre la zona afectada, se deja actuar durante unos minutos y después se aclara con abundante agua fría antes de lavar la prenda.

Manchas de vino

Las manchas de vino pueden resultar difíciles de eliminar, así que es fundamental actuar con rapidez. Cuando se acaba de manchar la prenda, el mejor remedio casero consiste en cubrir la mancha con sal para absorber parte del líquido y evitar que se extienda por el tejido. En el caso del vino tinto, otro remedio tradicional consiste en aplicar vino blanco sobre la zona afectada y, después, lavar la prenda con agua y jabón.

Si la mancha ya se ha secado, se puede utilizar la leche. Para ello, se calienta la leche y se introduce la zona manchada, dejándola actuar hasta que la marca se vaya diluyendo. Después, se lava la prenda como de costumbre.