Los expertos en limpieza coinciden: para eliminar el polvo y los malos olores en tu casa, lo mejor es «el suavizante»

Más allá de lavar la ropa, resulta que hay un ingrediente que sirve para muchas más cosas de la casa: elimina polvo, malos olores, limpiar suelos y mucho más. El suavizante es mucho más y poca gente lo sabe. Desde la web Better Homes & Gardens especifican que el suavizante es también una herramienta eficaz para la limpieza del hogar. Gracias a sus ingredientes, una pequeña cantidad basta para combatir la suciedad y la grasa, además de prevenir la acumulación futura de polvo y residuos de jabón.

Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer el suavizante es quitar la suciedad de las paredes. Con el tiempo no extraña que puedan acumularse polvo, suciedad y pelos, pero el suavizante de telas es una forma de evitarlo. Para ello es mejor mezclarlo con agua y con ello puedes limpiar paredes, zócalos y otras partes de la casa. Igualmente desde la web aconsejan que no nos pasemos y no usemos el suavizante en exceso porque puede dejar residuos visibles (especialmente en las juntas) y hacer que el suelo resbale.

El suavizante para limpiar la casa, más allá de la ropa

Las puertas de vidrio de la ducha son otra superficie que el suavizante puede mantener limpias, siempre y cuando se utilice con moderación. Para hacerlo, hay que aplicar una gota de suavizante en una esponja o un paño húmedo y limpiar las puertas con movimientos circulares, centrándose en las zonas donde se acumulan los residuos de jabón.

El suavizante no solo ayuda a eliminar las antiestéticas manchas de residuos de jabón, sino que también contribuye a prevenir su acumulación.

Los muebles tapizados no requieren cuidados frecuentes —salvo en caso de derrames o manchas accidentales—, pero les viene bien un repaso periódico para revitalizarlos. Las cortinas deben limpiarse al menos un par de veces al año, de igual forma que los colchones y las almohadas. Y la solución la tenemos en el suavizante de telas, que también puede ayudar a renovar todos estos elementos.

Para limpiar estas zonas y muebles del hogar entonces hay que mezclar una parte de suavizante con dos partes de agua en una botella con atomizador y rocía ligeramente los textiles del hogar para reducir la electricidad estática y eliminar los malos olores. Una vez que la tela se seque, quedará con un aroma agradable.

Muebles brillantes

Desde Cash Fresch también hablan sobre los diversos usos que tiene el suavizante. Sirve para dejar los muebles mucho más brillantes. Para ello basta con mezclar en 1 litro de agua una cucharada de suavizante y otra de alcohol. Luego echamos en un vaporizador y rociamos los muebles, pasando un trapo luego para secar.

Para dejar el baño mejor

El suavizante es también un buen remedio para dejar el baño brillante y reluciente. Una de las soluciones que se proponen es diluir el suavizante con agua y alcohol y aplicar sobre los azulejos, el lavabo el inodoro, etc., conseguirás una limpieza suave y profunda.

Para limpiar el coche

Otro uso tiene que ver con la limpieza del coche. El suavizante acondiciona suavemente el cuero y el vinilo, y ayuda a proteger las superficies contra el polvo y deja en el vehículo un aroma limpio sin necesidad de ambientadores.

Como ejemplo y remedio se puede diluir unas gotas de suavizante en agua, humedecer un paño suave con la mezcla y limpiar el salpicadero, los portavasos, puertas, asientos, etc.

Fuera olor de humedad

Un armario que llevar mucho tiempo cerrado puede desprender un olor de lo más desagradable. Aunque el problema de fondo de las humedades debe tratarse de manera especial si es algo no demasiado importante se puede eliminar con un chorro de vinagre de manzana y una cucharada de suavizante con medio litro de agua. Sirve no solamente para quitar el olor si no también la mancha de humedad algo superficial que tenemos en casa.

Ventanas transparentes y más limpias

El suavizante sirve para muchas más cosas, entre ellas poder limpiar las ventanas para que queden mucho más limpias. Se aconseja mezclar medio litro de agua y una cucharada de este producto y de esta forma podemos tener nuestro propio limpiacristales casero. Para secar las ventanas sin que queden marcas, lo mejor es utilizar papel de periódico al final.

Limpieza de plantas artificiales

No todo el mundo tiene el tiempo o la energía para cultivar plantas, pero eso no importa: existen las plantas artificiales. Aunque no requieren tanto tiempo de cuidado como las naturales, necesitan cierto mantenimiento. Suelen acumular suciedad y polvo. Con el suavizante salen las manchas. Una de las maneras de hacerlo es rociando una mezcla de agua y suavizante de telas diluido sobre las hojas o los pétalos artificiales, y secarlo después con un paño limpio y suave.