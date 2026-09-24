Marruecos escenifica una colaboración con España y detiene a 10 personas por «incitar en redes» a invadir Ceuta y Melilla

La policía marroquí ha detenido este miércoles a diez personas, dos de ellas menores, en Casablanca, Marrakech, Fez, Nador, Témara, Béni Mellal, Taza y Tarudant, sospechosas de promover contenido que incitaba a otra entrada masiva en Ceuta y Melilla. Han pasado 56 días desde la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta; y casi dos meses después, las autoridades marroquíes informan de un operativo contra la inmigración ilegal a España.

Los detenidos son sospechosos de difundir noticias falsas y contenido digital que incitaba a la inmigración irregular masiva en una serie de operaciones a nivel nacional. De este modo, la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) señaló que las intervenciones se llevaron a cabo de forma conjunta con la Dirección General de Vigilancia del Territorio.

Por otro lado, un medio marroquí ha comunicado que dos de los detenidos son menores de 16 y 17 años, aunque la policía todavía no lo ha confirmado. Tras los arrestos, los acusados han pasado a disposición judicial bajo supervisión de las fiscalías competentes.

La difusión de mensajes incitando a asaltar las fronteras de Ceuta y Melilla coincidió con las elecciones en Marruecos, un momento en el que los detenidos preveían una menor presencia policial en los pasos fronterizos.