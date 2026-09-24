La razón por la que se cancela ‘Pesadilla en la cocina’ hoy, jueves 24 de septiembre

No es ningún secreto que Alberto Chicote se ha convertido en uno de los rostros más queridos de laSexta. A través de diversos formatos, como es el caso de Pesadilla en la cocina, Batalla de Restaurantes o Servicio Secreto by Chicote, se ha colado en decenas de restaurantes de todo el país para tratar de ayudarles, en la medida de lo posible, a salir adelante. Hace unas cuantas semanas, con el inicio de la temporada televisiva, también pudimos disfrutar de las primeras entregas de la nueva etapa de Pesadilla en la cocina, donde pudimos ver cómo Alberto Chicote se pasó por la Taberna Los 50 de Sevilla o, incluso, por el Restaurante Terelita situado en Alcorcón (Madrid). Este jueves 24 de septiembre, estaba previsto su paso por un establecimiento ubicado en el abulense valle del Tiétar. A pesar de todo, laSexta ha tomado una drástica decisión: cancelar la emisión de Pesadilla en la cocina hoy.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que han dado este paso, a pesar de que pudiese generar cierto malestar entre los espectadores de la cadena? Muy sencillo: la actualidad vuelve a mandar. En esta ocasión, la nueva entrega de la décima temporada de Pesadilla en la cocina será sustituida por un especial informativo de El Objetivo. De esta forma, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), Ana Pastor y los suyos se centrarán de lleno en el tema de la vivienda. Un asunto que está a la orden del día después de que una comisión judicial ejecutase este miércoles el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía desde hace 70 años en una vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. Varios activistas trataron de impedirlo, pero fueron desalojados por la Policía Nacional.

Cabe destacar que, tras un dispositivo policial que llegó a prolongarse durante más de siete horas, Maricarmen fue desalojada a la una de la tarde, saliendo a la calle en camilla y camino al hospital madrileño Gregorio Marañón para que comprobasen su estado de salud. Una situación que ha generado una gran oleada de indignación entre muchos españoles.

Al fin y al cabo, el caso de Maricarmen ha provocado muchísimas movilizaciones, así como manifestaciones e, incluso, reacciones de todos los partidos políticos, así como distintas administraciones. De hecho, no solamente se han hecho diversas valoraciones de lo sucedido, sino que también se han anunciado medidas. Por lo tanto, este especial de El Objetivo: Vivienda recogerá todos esos hechos que han tenido lugar en las últimas horas, como consecuencia de la terrible situación a la que ha tenido que hacer frente Maricarmen.

¿Cuándo podremos disfrutar de la próxima entrega de ‘Pesadilla en la cocina’?

Si la actualidad no vuelve a mandar, el próximo capítulo de esta décima temporada del programa estrella de Alberto Chicote llegará a nuestras pantallas el próximo jueves 1 de octubre. De esta forma, el cocinero y todo su equipo pondrán rumbo al abulense valle del Tiétar, para conocer de lleno el Club Social Navahonda, situado en Navahondilla.