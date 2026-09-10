¿Sigue abierta la Taberna Los 50 en Sevilla tras ‘Pesadilla en la cocina’?

Pesadilla en la cocina estrena este jueves su décima temporada, y lo hace poniendo rumbo a Sevilla para visitar Bodeguita Los 50, ahora conocida como Taberna Los 50, una taberna andaluza con más de dos décadas de historia y un fuerte arraigo familiar, situada en el barrio de Parque Alcosa. Allí, Alberto Chicote se topa con un restaurante cuyos propios empleados aseguran convivir con un fantasma al que incluso le han puesto nombre, Eustaquio, aunque el verdadero espanto del local no tiene nada de sobrenatural: es el caos que domina el día a día del negocio.

Al frente del local está Chari, incapaz de llevar las riendas del restaurante y con serias dificultades para tomar decisiones y dar instrucciones a un equipo acostumbrado a funcionar sin ningún tipo de organización clara. La falta de limpieza en cocina, una planificación de turnos deficiente y varios empleados enfrentados entre sí terminan de complicar la situación. Buena parte del problema se concentra en los fogones, donde Borja, el cocinero, trabaja de una forma tan desordenada, sucia y descuidada que se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza del negocio: cuando el local se llena, las discusiones sustituyen a la coordinación y el servicio termina sumido en el descontrol.

¿Sigue abierta Bodeguita Los 50 en Sevilla?

Sí, el local continúa abierto en la actualidad, aunque con un pequeño cambio: el negocio, conocido hasta ahora como Bodeguita Los 50, ha pasado a llamarse Taberna Los 50 como parte de la reforma integral que Alberto Chicote y su equipo le han dado en este episodio, un cambio de imagen pensado para dar un empujón definitivo al negocio de cara a sus clientes habituales y a los nuevos.

El local se encuentra en el número 8 de la calle Emilia Barral, en pleno barrio de Parque Alcosa, en Sevilla, y abre sus puertas los siete días de la semana: de lunes a jueves, de 7:00 a 16:30 horas, y de viernes a domingo, de 8:00 a 24:00 horas. Los interesados en visitarlo o reservar mesa pueden contactar con el negocio a través de su teléfono.

¿Qué dicen las reseñas de la taberna?

Las opiniones sobre el local son, cuanto menos, desiguales, algo que ya deja entrever el propio adelanto del programa. Muchos clientes destacan la relación calidad-precio de sus tapas y la calidez del trato: «Cerveza muy fría y tapas muy caseras de sabor espectacular, muy bien de precio», resume una reseña reciente en Google.

«Buen desayuno y lugar muy agradable», añade otro cliente, mientras un tercero pide explícitamente que uno de los camareros «debería trabajar todas las tardes». No todas las valoraciones son tan positivas: otro comensal fue más crítico tras probar varios locales de la zona, señalando que «la limpieza de los baños y la atención por parte del camarero es escasa», una queja que conecta directamente con los problemas de desorganización que Pesadilla en la cocina promete destapar esta noche.

El estreno de la temporada 10 de ‘Pesadilla en la cocina’

Con esta visita a Sevilla arranca una nueva tanda de episodios del histórico formato de laSexta, en el que Alberto Chicote vuelve a recorrer España para ayudar a negocios de hostelería al borde del cierre. Cada jueves a las 22:30 h, una hora menos en Canarias, un nuevo programa.