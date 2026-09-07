Cuánto cuestan las entradas para ver la F1 en Madrid: precios y dónde comprarlas en el circuito MADRING

Después de 45 años desde la última carrera que se disputó en el circuito del Jarama, en 1981, la Fórmula 1 regresa a Madrid. El circuito MADRING, ubicado en la zona IFEMA-Valdebebas, acogerá la vuelta de la categoría reina del automovilismo el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, lo que supone una cita para la historia de la capital española.

Como no podía ser de otra manera, las entradas para disfrutar del Gran Premio en Madrid se están agotando. Sin ninguna duda, una de las grandes fechas del año para el mundo del motor. No obstante, aún quedan algunas localidades para asistir en vivo y en directo a la carrera.

La expectación para volver a ver el «Gran Circo» en Madrid es máxima, a pesar de la mala situación que atraviesan nuestros dos pilotos, Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., en la clasificación general. Un gran premio que congregará a miles de fans, tanto del asturiano como del madrileño, de todas partes del mundo.

Precios y ubicaciones de las entradas

Aunque la gran mayoría de los abonos ya se han vendido, aún siguen quedando localidades a partir de 544 euros. Una cifra no apta para todos los bolsillos, como cabía esperar. El trazado se divide en 6 zonas:

Recta principal: Representa la zona más cara del circuito. Los precios van de los 986 € a los 1.541 euros.

Representa la zona más cara del circuito. Los precios van de los 986 € a los 1.541 euros. Alta velocidad: 895 €.

895 €. Chicane: De 544€ a 778 €.

De 544€ a 778 €. Peraltada Monumental: La que promete ser una de las curvas más especiales de todo el calendario. Los precios van de los 665€ a los 778 €.

La que promete ser una de las curvas más especiales de todo el calendario. Los precios van de los 665€ a los 778 €. Curvas enlazadas: De 626€ a 778€

De 626€ a 778€ Entrada general (Pelouse): La zona más económica del circuito. Lamentablemente, las entradas en esta zona ya están agotadas.

Distintos niveles en cada tramo

Dentro de cada tramo o zona del trazado, las entradas también se clasifican en cuatro niveles o categorías dependiendo de los servicios que ofrecen, visibilidad de la carrera y calidad del asiento. Estos niveles son: Gold, Silver Plus, Silver y Bronze. La elección de cada categoría tendrá repercusión en el precio final.

Estos precios corresponden al precio del abono de los tres días, que incluye los entrenamientos libres 1 y 2 del viernes, los libres 3 y la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Se recomienda llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y la importancia de adquirir las entradas desde puntos oficiales como la página web de Madring o Fever.