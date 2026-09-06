Cuánto dinero mueve el GP de España en Madrid de Fórmula 1: todas las cifras

El GP de España de Fórmula 1 en Madrid está a la vuelta de la esquina. La capital de España se vestirá de gala la próxima semana para recibir a los mejores pilotos del mundo. 45 años después, Madrid volverá a acoger un Gran Premio del Mundial de F1. Su llegada generará un gran impacto para la ciudad. Te contamos todos los detalles y las cifras del dinero que moverá la visita de los Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz y compañía a Madring.

La ciudad firmó un contrato de 10 años con la F1, por lo que se asegura el GP de España hasta 2035. El de 2026 será su gran debut. La expectación es máxima, pero Madring ya está listo para disfrutar de la que será una semana inolvidable con un circuito urbano que promete muchas emociones. Las entradas están prácticamente agotadas.

Cuánto dinero moverá el GP de España en la ciudad de Madrid

Según las cifras oficiales publicadas por la organización del GP de España de F1, la celebración generará unos ingresos anuales de 450 millones de euros para Madrid. No obstante, un estudio elaborado por PwC estimó que el impacto económico para la ciudad será de 467 millones de euros. Además, permitirá la creación de 8.850 puestos de trabajo.

Cuánto dinero se lleva el ganador del GP de España de F1

La Fórmula 1 no reparte dinero por ganar una carrera del Gran Premio, y en el de España tampoco sucederá. Aunque la mayoría de los pilotos de la parrilla tienen cláusulas de rendimiento, en las que se establecen unos bonus extra por cada victoria que logren, podio o punto conseguido. Pero ese acuerdo es con las respectivas escuderías y es estrictamente confidencial, por lo que se desconocen las cantidades. Sin embargo, se especula que las cifras de los mejores pilotos podrían rondar el millón o millón y medio de dólares por cada Gran Premio ganado.