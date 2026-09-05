Así es la curva ‘La Monumental’ del circuito de Madring

Madrid se prepara para convertir la Fórmula 1 en un espectáculo sin precedentes y lo hará con un escenario completamente nuevo. El Madring, situado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, tendrá entre sus grandes retos ‘La Monumental’, una espectacular curva peraltada que promete convertirse en el emblema del Gran Premio de España.

El trazado madrileño de 5,47 kilómetros, es toda una combinación de zonas rápidas, frenadas fuertes y varios cambios de dirección. Pero entre todos sus puntos marcados por sus dimensiones y características está la curva 12, bautizada como ‘La Monumental’.

Cuántas curvas tiene el circuito de Madring

El circuito de Madring cuenta con 22 curvas, distribuidas a lo largo de sus 5.470 km de recorrido. La pista está diseñada para mezclar diferentes tipos de exigencias, desde frenadas muy fuertes hasta zonas de alta velocidad en las que los pilotos tendrán que mantener la precisión al máximo.

La primera parte es uno de los principales puntos para adelantar. La recta principal consta de 589 metros, la cual desemboca en la primera curva, donde los coches deberán reducir mucho su velocidad antes de enlazar los giros. Después lleva la curva de Hortaleza y una recta de 837 metros donde los Fórmula 1 podrán superar los 300 km/h. Luego, el recorrido alterna sectores técnicos y rápidos hasta llegar a ‘La Monumental’.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de España de F1

El Gran Premio de España en Madring está programado a 57 vueltas. Teniendo en cuenta todos los giros, la distancia total de la carrera será cercana a los 310 kilómetros. Con la carrera el domingo 13 de septiembre, será el regreso del Mundial a Madrid 45 años después de su última aparición en la capital.

Pero las 57 vueltas no serán solo cuestión de velocidad. El desgaste de neumáticos, las temperaturas y el comportamiento del coche en las curvas más exigentes pueden jugar un papel decisivo en la carrera.

Cómo es la curva de La Monumental

‘La Monumental’ es la curva 12 de Madring y es el elemento más llamativo del trazado. Se una enorme curva semicircular de aproximadamente 550 metros de longitud y un peralte máximo del 24%. Su principal característica es la inclinación en la que los monoplazas estarán varios segundos girando sobre la superficie peraltada, algo no muy común en la Fórmula 1 de hoy en día. Se estima que estarán alrededor de seis segundos dentro de la curva.

El diseño plantea todo un reto para los ingenieros. La altura del monoplaza y las suspensiones deberán adaptarse al peralte y al resto del circuito. Durante las pruebas de Fórmula 3 ya se hizo evidente para los pilotos que exige un gran esfuerzo físico. También juega con un componente visual. Su gran radio hace que sea muy reconocible desde las gradas. Con 22 curvas, 57 vueltas y un trazado que supera los 5 km, Madring llega con una propuesta diferente.