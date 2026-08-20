La Fórmula 1 se sube a la terraza: alta cocina, piscinas y DJ sobre la curva más espectacular de ‘Madring’

La Fórmula 1 llegará a Madrid en septiembre, pero para algunos aficionados la carrera será sólo una parte de la experiencia. Madring ha diseñado un fin de semana en el que el motor convivirá con la alta cocina, los cócteles, la música y el ocio, con La Azotea como uno de sus grandes espacios protagonistas. Un rooftop levantado sobre La Monumental, la espectacular curva 12 del circuito, que aspira a convertirse en uno de los puntos más exclusivos para vivir el primer Gran Premio de Madrid.

Entre el 11 y el 13 de septiembre, La Azotea ofrecerá algo difícil de replicar: seguir el paso de los monoplazas desde una terraza elevada, con la pista a pocos metros y Madrid al fondo. El espacio, concebido por Match Hospitality, ocupará una estructura de varios niveles con diseño contemporáneo, grandes superficies acristaladas, zonas abiertas y una cubierta blanca que coronará la terraza superior.

Pero el objetivo no será simplemente poner una buena mesa junto a un circuito. La propuesta está pensada como una experiencia de ocio completa, con restaurante, bares, zonas lounge, terrazas panorámicas y música durante buena parte de la jornada. El sábado, además, la fiesta continuará después de la carrera con una programación especial que llevará el ambiente del Gran Premio hasta la madrugada.

Alta cocina con vistas a la pista

La gastronomía será uno de los principales reclamos de La Azotea. El espacio reunirá a algunos de los cocineros más reconocidos de Madrid y España, con un formato que permitirá recorrer diferentes propuestas gastronómicas durante el fin de semana. Mario Sandoval, de Coque, aportará su interpretación de la cocina española contemporánea; Hugo Muñoz, de Ugo Chan, llevará su particular mezcla japo-castiza; y Javier Sanz y Juan Sahuquillo, de Cebo, pondrán el acento en el producto. También estarán Javier Bonet, con el espíritu informal de Sala de Despiece; Roberto Ruiz, de Barracuda MX; Gianni Pinto, de Noi; y Benito Gómez, de Bardal.

La experiencia se organizará a través de diferentes estaciones gastronómicas y tendrá también espacio para el dulce. Jordi Roca, con Rocambolesc, y Oriol Balaguer completarán una oferta que convierte el rooftop en una especie de paddock gastronómico, donde la alta cocina sustituye a la tradicional oferta de circuito.

Piscinas, DJ y una fiesta hasta la madrugada

La Azotea quiere que el público permanezca allí incluso cuando los coches hayan dejado de rodar. Dos piscinas de poca profundidad, inspiradas en la bandera a cuadros de la Fórmula 1, añadirán un componente más propio de un beach club que de un circuito convencional.

A ellas se sumarán zonas lounge, bares y un escenario con sesiones de DJ y actuaciones en directo. La idea es que el Gran Premio funcione como hilo conductor de una experiencia que empieza con la gastronomía, continúa con la carrera y termina con música y fiesta. No será, además, el único espacio diseñado alrededor del ocio. Madring contará con El Mirador, concebido con estética de beach club; La Terminal, un fan hub con simuladores y coches expuestos; y Club 91, un lounge situado frente a los garajes y la recta de meta.

‘La Monumental’, el gran escenario

Todo este despliegue tendrá como telón de fondo La Monumental, una de las grandes apuestas del trazado madrileño. La curva 12, larga y peraltada, ya se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Madring incluso antes de su estreno. Las fotografías aéreas tomadas durante las obras han permitido comprobar la dimensión de una curva que busca aportar una personalidad diferente al circuito. Desde La Azotea, además, el público podrá contemplarla desde una perspectiva privilegiada.