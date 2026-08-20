Max Verstappen pone punto y final al culebrón sobre su futuro: renueva con Red Bull F1 hasta 2030

Max Verstappen había sembrado muchas dudas sobre su continuidad en el proyecto de Red Bull, incluso en la propia Fórmula 1. El piloto tenía contrato hasta 2028, pero tenía la opción de salir antes si no se cumplían las famosas cláusulas de rendimiento. Después de todo el revuelo, el equipo ha hecho oficial la renovación del tetracampeón del mundo, que queda vinculado al equipo hasta 2030.

Los de Milton Keynes cierran uno de los culebrones que más expectación han generado en el Gran Circo. El jefe del equipo, Laurent Mekies, celebra el cierre de la operación: «Que Max continúe con nosotros y que conservemos al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos, así como para la Fórmula 1 y el automovilismo en general».

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Verstappen también ha tenido unas palabras para la escudería. El neerlandés deja claro que quiere volver a ganarlo todo: «Estoy muy contento con la extensión de mi contrato. Contamos con un equipo excepcional y me entusiasma seguir trabajando con todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo final». Aún se desconoce si el nuevo contrato incluye las famosas cláusulas de rendimiento.

El comunicado de Red Bull para oficializar la renovación de Max Verstappen hasta 2030

El tetracampeón del mundo seguirá siendo una pieza clave en Oracle Red Bull Racing mientras el equipo emprende el siguiente capítulo de su trayectoria.

Desde que se unió al Programa Junior de Red Bull en 2014 y debutó con el equipo en 2016 con una victoria en su primer Gran Premio, Max se ha convertido en mucho más que un piloto. Es una pieza clave en la historia, la identidad y el éxito de Oracle Red Bull Racing.

Juntos, Max y el equipo han conseguido cuatro Campeonatos Mundiales de Pilotos, dos Campeonatos Mundiales de Constructores y 71 victorias en Grandes Premios, creando algunos de los momentos más memorables de la era moderna de la F1.

Mientras se preparan para afrontar juntos las temporadas 12 a 15, este compromiso va más allá de la mera continuación de una alianza ya de por sí extraordinaria. Es una poderosa declaración de confianza y ambición mutuas, y una decisión compartida de forjar el futuro juntos.