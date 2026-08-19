La predicción más loca que llevaría a Fernando Alonso al podio en Zandvoort

Las cábalas tienen cabida en la mayoría de ámbitos de la vida. Por supuesto, también en el deporte. De ahí que varios aficionados a la Fórmula 1 se estén ilusionando con la posibilidad remota de que este fin de semana Fernando Alonso logre subir al podio en el Gran Premio de Holanda. Y es que existe un precedente no muy lejano que se asemeja a la situación con la que el español afronta esta nueva cita del Mundial 2026.

Desafortunadamente, el motivo es la baja de otro piloto, Isack Hadjar, que se perderá la cita en Zandvoort por una lesión de muñeca. Su sustituto será Liam Lawson, integrante de Racing Bulls, que ascenderá a la escudería oficial durante este fin de semana. Aquí entra en juego la loca predicción que elevaría a Alonso con el Aston Martin.

El argumento para confiar en un podio del asturiano no es ni las mejoras de Hungría, que rescataron a Alonso del pozo y le permitieron luchar en la zona media, ni el posible incremento de nivel debido al nuevo motor Honda que Aston Martin estrenará en Holanda, sino lo que ocurrió la última vez que Lawson sustituyó a un piloto con la muñeca magullada.

Sucedió hace tres años, en 2023, cuando el neozelandés reemplazó a un Daniel Ricciardo lesionado precisamente de la muñeca en la filial de Red Bull, cuya denominación era entonces AlphaTauri. La curiosidad es que aquel fin de semana en el que debutó Lawson y Alonso firmó su penúltimo podio en la F1, el escenario de la carrera también era el circuito de Zandvoort.

Holanda, cita clave para Alonso

La realidad es que, independientemente del salto que pueda dar Aston Martin con la mejoría de motor, parece impensable que esta vez Alonso lo vaya a hacer… Aunque cosas más raras se han visto en esta competición. El asturiano se toma esta cita como decisiva para tomar una decisión en torno a su futuro, ya que si la nueva unidad de potencia funciona, le animará a renovar y seguir pilotando otra temporada más en búsqueda de su ansiado tercer título.