La obra maestra de España en 71 segundos: desde el saque inicial, 25 pases y Croacia ni la toca

Había aficionados sentándose en sus butacas cuando ya tenían que volver a ponerse en pie para aplaudir a un equipo en mayúsculas. España sacó de centro, se lo guisó y se lo comió después de 25 pases antes de que Lamine Yamal volviera a abrir la lata. Lo hizo ante Inglaterra y repitió ante Croacia.

Antes de su disparo al palo largo de Livaković, se produjeron un cuarto de centenar de pases asociativos que tuvieron su punto álgido en el pase de Baena que Fermín dejó pasar y aprovechó Lamine. Remate preciso para culminar una jugada colectiva colosal en la que él mismo participó durante la gestación.

Bajó a recibir al centro del campo, recibió un empujón de Beljo, y le dio tiempo a levantarse y llegar a tiempo al área contraria. Por el camino, un péndulo en forma de posesión. El balón de un lado a otro y siempre con emisor y receptor español. Paciencia y criterio hasta que Fabián Ruiz rompió la primera línea con un pase filtrado a Baena, que rompió la segunda al abrir a banda y dejó agrietada la coraza balcánica.

Jugadón y gol en el primer minuto ESPECTACULAR ARRANQUE DE ESPAÑA Lamine Yamal marca el 1-0 ante Croacia Sigue el partido de la #NationsLeague en DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/Ly6yRQsj98#SelecciónRTVE pic.twitter.com/PkmAr5H0KN — Teledeporte (@teledeporte) September 29, 2026

Recibió Cucurella y devolvió a Baen, ya con horizonte despejado y perfilado a la portería, tuvo claridad de ideas. Oyarzabal hizo lo que tenía que hacer, tirar el desmarque para arrastrar a otro defensor y despejar el camino de Baena, que vio y la puso en bandeja. Fermín la dejó pasar y Lamine engatilló a portería con un disparo marca de la casa. Potente, con rosa y al palo largo del portero.

La renta estuvo cerca de elevarse al cuadrado. Lo evitó Livaković a disparo ajustado de Baena. Minutos después se produjo la reacción croata con otra gran jugada hilvanada. La precintó Beljo con un cabezazo a centro de Perisic. Sin embargo, los croatas apenas tuvieron tiempo de asentarse tras empatar, pues España volvió a dar un golpe de nuevo con Lamine Yamal involucrado.

Su balón al área lo remató Pubill en el área pequeña a la salida de un córner. La renta se elevó al cuadrado, de dos a cuatro. Primero, Lamine Yamal volvió a ver puerta y después fue Nico Williams el que se liberó con su gol. «Estoy muy feliz. El gol me sirve mucho para coger confianza. Estoy muy contento de volver a marcar», dijo después de un Mundial complicado para el extremo del Athletic por los problemas físicos.