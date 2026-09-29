Lamine vale oro

Lamine Yamal convirtió su partido ante Croacia en una exhibición. El delantero lideró el ataque de España en el Sánchez-Pizjuán con dos goles y una asistencia, siendo decisivo para que los hombres de Luis de la Fuente mandasen en el marcador. Cada aparición suya por la derecha llevó peligro a una defensa croata que sufrió para contenerle.

Su primer golpe llegó cuando apenas habían transcurrido 70 segundos. España encadenó 25 pases en una jugada colectiva que terminó con una definición al primer toque de Lamine. Croacia no pudo tocar el balón antes de recogerlo de su portería. El extremo culminó una acción perfecta y volvió a adelantar a la selección, como ya había hecho unos días antes frente a Inglaterra en Wembley.

En el minuto 63 volvió a superar a Livakovic para colocar el 3-1 provisional y completar su doblete. Dos remates a puerta y dos goles. Una efectividad total que permitió a España ampliar su ventaja y confirmó el acierto del delantero en una noche en la que estaba aprovechando cada oportunidad para castigar al rival.

Lamine también sumó una asistencia y dio salida al ataque español por el costado derecho. Hasta ese momento había completado 26 de sus 34 pases, pero su influencia se explicó sobre todo por lo que generó cerca del área: desborde, espacios para sus compañeros y capacidad para decidir. El Pizjuán disfrutó de una actuación que llevó su firma desde el arranque.

Quinta suplencia de Pedri

Pedri volvió a empezar en el banquillo y encadenó su quinta suplencia consecutiva con España. Luis de la Fuente apostó de inicio por Zubimendi, Fabián y Fermín, reservando al centrocampista del Barcelona para la segunda mitad. Entró en el minuto 56 en sustitución de Fermín y tardó muy poco en hacerse con el mando. España encontró en él la pausa y el control que necesitaba para manejar la posesión y el ritmo del encuentro.

Su impacto también se trasladó al marcador. En el minuto 63, apenas siete después de entrar, Pedri encontró a Lamine Yamal y le dio la asistencia para que firmase su doblete y colocase el 3-1. El centrocampista leyó el espacio y conectó con su compañero del Barcelona para ampliar la ventaja española. Otra aportación decisiva desde el banquillo de un futbolista al que De la Fuente está utilizando como revulsivo.

Cucurella volvió a ser el de siempre

Marc Cucurella firmó una actuación solvente durante los 69 minutos que disputó como titular en el lateral izquierdo frente a Croacia, justificando la confianza del seleccionador. El zaguero neutralizó las ofensivas por su banda con un 100% de efectividad en entradas y dos despejes providenciales.

En la faceta ofensiva y de distribución, Cucurella registró un 96% de acierto en el pase y aportó un envío clave para una ocasión de Álex Baena. Puedes consultar más análisis sobre la selección española en los medios deportivos habituales.

Lo necesitaba Nico

Nico Williams también se apuntó a la fiesta del Sánchez-Pizjuán. El extremo del Athletic entró en el minuto 67 por Álex Baena y aportó velocidad y desborde por la izquierda antes de cerrar la victoria de España con el 4-1 en el minuto 89. Después de ser titular en Wembley, esta vez le tocó esperar en el banquillo y aprovechó su oportunidad para castigar a la defensa croata. Completó los doce pases que intentó y puso el broche a una noche en la que De la Fuente también encontró soluciones entre los suplentes.

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