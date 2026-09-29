Lamine Yamal culmina una jugada colosal a los 71 segundos y Pubill vuelve a adelantar a España

Había aficionados sentándose en sus butacas cuando ya tenían que volver a ponerse en pie para aplaudir a un equipo en mayúsculas. España sacó de centro, se lo guisó y se lo comió después de 25 pases antes de que Lamine Yamal volviera a abrir la lata. Lo hizo ante Inglaterra y repitió ante Croacia.

Antes de su disparo al palo largo de Livaković, se produjeron un cuarto de centenar de pases asociativos que tuvieron su punto álgido en el pase de Baena que Fermín dejó pasar y aprovechó Lamine. Remate preciso para culminar una jugada colectiva colosal. La renta estuvo cerca de elevarse al cuadrado. Lo evitó Livaković a disparo ajustado de Baena.

Minutos después se produjo la reacción croata con otra gran jugada hilvanada. La precintó Beljo con un cabezazo a centro de Perisic. Sin embargo, los croatas apenas tuvieron tiempo de asentarse tras empatar, pues España volvió a dar un golpe de nuevo con Lamine Yamal involucrado. Su balón al área lo remató Pubill en el área pequeña a la salida de un córner. España sigue mandando.