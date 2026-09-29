El virus FIFA alerta a las estrellas a un mes del Clásico

El virus FIFA es un problema que siempre arrastran los mejores clubes de Europa. La novedad de esta temporada era juntar los parones de septiembre y octubre en uno solo y así darle más continuidad a las competiciones nacionales. Sin embargo, la reorganización no ha evitado erradicar el riesgo que asumen los equipos con sus estrellas. En los últimos días, Real Madrid y Barcelona han sufrido grandes sustos a menos de un mes del Clásico que les ha puesto en alerta.

Ambos dejaron que sus estrellas fuesen con sus selecciones para jugar sus compromisos internacionales y ya han empezado a pagar las consecuencias. Los grandes nombres que preocupan son sus máximas estrellas: Kylian Mbappé y Raphinha. El delantero francés fue el primero en caer cuando jugaba contra Turquía. Justo después de marcar el único gol del partido, y que supuso la victoria de Francia, sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Una lesión que le dejará fuera hasta después del parón al no haber rotura. Eso le hizo tener que abandonar la concentración de Zinedine Zidane para volver a Valdebebas y hacer allí la recuperación para ir recuperando sus mejores sensaciones a principios de octubre. También hay el mismo plan con Konaté, que sufrió un esguince leve en la rodilla derecha durante un entrenamiento. Antes de medirse al Barcelona, hay una gran carga de partidos compaginando Liga y Champions. Cuatro partidos en 11 días: Villarreal, Roma, Sevilla y Leipzig. Tiempo en el que también podría regresar Militao.

En el Barcelona sufren el mismo problema. Eric García fue el primero después de sentir molestias en la rodilla cuando iba a ser titular frente a Inglaterra, por lo que abandonó a la Selección para regresar al club azulgrana y evitar problemas mayores. Pero la verdadera alarma es Raphinha. El delantero no pudo acabar un partido amistoso de Brasil en Australia por molestias en su pierna derecha y es posible que esté las próximas semanas de reposo para no correr riesgos.

Un Clásico con lupa

La vuelta del parón es clave para Real Madrid y Barcelona. Los de José Mourinho están a seis puntos de los de Hansi Flick y cualquier tropiezo de ambos antes del Clásico puede cambiarlo todo. Ambos corren el riesgo de tener a sus máximos goleadores tocados (Mbappé suma 7 goles y Raphinha 12), por lo que arriesgar a que sufran lesiones peores podría condicionar el rumbo del partido que se jugará en el Camp Nou.

La presión la tiene el Real Madrid. Sabe que Mbappé es su jugador por el que pasa la mayoría del peso ofensivo y cualquier síntoma de lesión supondría un dolor de cabeza para Mourinho. También le ocurre a Flick, pero en lo que va de temporada se ha visto a otros como Lamine Yamal y Fermín llevando la batuta goleadora. A la espera de los últimos partidos del parón, el virus FIFA sigue poniendo en guardia a los dos equipos de cara a un Clásico que podría definir la temporada hacia un lado u otro de la balanza.