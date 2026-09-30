Poner suavizante en el cubo para limpiar el suelo: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Fregar el suelo es una tarea que todos realizamos varias veces a la semana, y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio método para hacerlo. Hay quienes recurren a productos de limpieza convencionales, mientras que otros utilizan métodos caseros que permitan mantener la vivienda limpia y con un olor agradable durante más tiempo. Pues bien, uno de los trucos más compartidos en redes sociales por su sencillez y efectividad consiste en añadir una pequeña cantidad de suavizante al agua para fregar el suelo.

A priori, puede llamar la atención, ya que el suavizante está formulado para lavar la ropa, pero no debemos subestimarlo. Cada vez más personas lo utilizan para conseguir que el suelo quede brillante y con y un aroma fresco y agradable después de pasar la fregona. Quienes han probado este truco, aseguran que queda un olor muy agradable y una sensación de frescor en la estancia.

El truco del suavizante para fregar el suelo

El método es sencillo, aunque conviene utilizar el suavizante con moderación, ya que una cantidad excesiva puede dejar restos sobre la superficie, provocar marcas o hacer que el suelo quede más resbaladiza. Por eso, según los expertos en limpieza doméstica, la clave está en utilizar una cantidad muy pequeña y diluirla correctamente en el agua. Ahora bien truco puede servir para aportar una fragancia agradable al suelo después de fregarlo, pero no sustituye a una limpieza en profundidad ni tiene como objetivo desinfectar la superficie. Los pasos son muy simples:

Llenar un cubo con agua fría o templada. Añadir una pequeña cantidad de suavizante, aproximadamente unas gotas, sin excederse. Remover bien el agua para que el producto quede completamente diluido. Mojar la fregona o la mopa, escurrirla muy bien y pasarla por el suelo de la forma habitual.

Cabe recordar que todas las superficies reaccionan de la misma manera ante productos que no han sido formulados específicamente para su limpieza. Por este motivo, antes de aplicar la mezcla, es recomendable hacer una pequeña prueba en una zona poco visible. Hay que tener mucho cuidado en suelos de madera, así como en superficies enceradas o pavimentos cerámicos o porcelánicos antideslizantes. En cuanto a las superficies enceradas, ya que el suavizante podría dejar restos o alterar el aspecto de la capa superficial.

Hay una cuestión importante que conviene recordar: que una superficie huela bien no significa necesariamente que esté limpia o desinfectada. El suavizante puede dejar una fragancia muy agradable después de pasar la fregona, pero no está diseñado para eliminar en profundidad la suciedad, la grasa o los microorganismos presentes en el suelo.

Errores a evitar

Pasar directamente la fregona sin limpiar antes el polvo, los pelos, las migas y otros restos de suciedad puede dificultar la limpieza. Al mezclarse con el agua, estos residuos pueden acabar repartidos por toda la superficie y dejar marcas.

Uno de los errores más habituales al fregar el suelo es pensar que utilizar una mayor cantidad de producto permitirá conseguir una limpieza más profunda. Sin embargo, el exceso puede dejar residuos sobre la superficie y hacer que quede una sensación pegajosa.

Pisar el suelo justo después de fregar puede dejar huellas y marcas, además de favorecer que nuevas partículas de suciedad se adhieran a la superficie. Siempre que sea posible, es recomendable dejar que se seque por completo, preferiblemente con ventilación natural.

La temperatura del agua también puede influir en el resultado de la limpieza, aunque depende del producto empleado y del tipo de superficie. Algunos limpiadores hay que utilizarlos con agua fría y otros pueden recomendar agua templada. Por ello, lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante y evitar utilizar agua demasiado caliente.

Limpiador multiusos casero

Este limpiador multiusos casero se puede utilizar para limpiar diferentes superficies del hogar, aunque resulta especialmente práctico para el baño. Para prepararlo, sólo hay que añadir en un pulverizador un vaso de agua, medio vaso de vinagre de limpieza, medio vaso de alcohol de limpieza y un poco de jabón de lavavajillas. Una vez incorporados todos los ingredientes, se cierra el envase y se agita suavemente para que queden bien mezclados.