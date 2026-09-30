Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: se prohíbe entrar a trabajar si no han pasado 12 horas desde que acabó tu jornada anterior

Un trabajador no puede volver a su puesto hasta que hayan transcurrido al menos 12 horas desde que terminó su jornada anterior. Así lo establece el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores. Si alguien termina de trabajar a las 22.00, por ejemplo, no debería reincorporarse hasta las 10.00 del día siguiente.

Las empresas tienen margen para organizar los horarios de su plantilla, pero siempre dentro de los límites que marca la ley. Además del número de horas que se trabajan cada día, la normativa presta especial atención a los descansos, porque son determinantes para proteger la salud de los empleados y evitar los riesgos de la fatiga acumulada.

Por qué existe este límite

El descanso entre jornadas busca garantizar la recuperación física y mental del trabajador y reducir el cansancio. También pretende prevenir accidentes laborales causados por la falta de descanso. No se trata de una recomendación, sino de una obligación legal que la empresa debe cumplir al planificar turnos y horarios.

Qué puede hacer el trabajador

Cuando no se respeta ese descanso mínimo, el empleado puede denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo. Además, según algunas interpretaciones, podría reclamar como horas extraordinarias el tiempo trabajado sin haber descansado lo suficiente, lo que supondría una compensación económica adicional. Si bien, los expertos recomiendan hablaro primero con los superiores para tratar de llegar a un acuerdo y solucionar el problema.

Sanciones para la empresa

El incumplimiento también tiene consecuencias para el empleador. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como falta grave la vulneración de las normas sobre jornada y descansos. Las multas van de 751 a 7.500 euros, en función de la gravedad de cada caso.

También hay excepciones

La norma prevé algunas excepciones para situaciones concretas. En los trabajos a turnos, el descanso entre jornadas puede reducirse de forma puntual, por ejemplo cuando se produce un cambio de turno. En esos casos, puede bajar hasta un mínimo de siete horas, siempre que la diferencia hasta completar las 12 se compense después con un descanso equivalente. Estas situaciones están reguladas en el Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo.