La lección vital de Hannah Arendt, filósofa alemana, sobre la maldad: «El mal más grande es cometido por los anónimos, por seres humanos que se niegan a ser personas»

Hannah Arendt dedicó buena parte de su obra a intentar comprender cómo fue posible que personas aparentemente corrientes participaran en algunos de los episodios más terribles del siglo XX. Su reflexión sobre la maldad no se centró únicamente en aquellos que ejercen la violencia, sino también en la capacidad de una persona para dejar de pensar por sí misma y esconderse detrás de órdenes, normas o sistemas. «El mal más grande es cometido por los anónimos, por seres humanos que se niegan a ser personas», resume una de las ideas más profundas de su filosofía moral.

El origen de la reflexión

La frase aparece en las lecciones que Hannah Arendt impartió sobre filosofía moral durante 1965 y 1966 y que posteriormente fueron recopiladas en Responsabilidad y juicio. En ellas, la filósofa analizaba el problema de quienes renuncian voluntariamente a sus cualidades personales y actúan como si no fueran responsables de aquello que hacen.

Para Hannah Arendt, convertirse en un «nadie» no significaba carecer de importancia social, sino renunciar a ejercer el pensamiento y el juicio propios. La persona que deja de preguntarse qué está haciendo y por qué lo está haciendo puede terminar refugiándose en el cumplimiento automático de órdenes. El problema, por tanto, no reside únicamente en obedecer, sino en abandonar la responsabilidad moral que acompaña a cada decisión.

Eichmann y la banalidad del mal

Esta idea está estrechamente relacionada con su análisis del juicio de Adolf Eichmann, responsable de organizar deportaciones de judíos durante el régimen nazi del siglo XX. Hannah Arendt asistió al proceso celebrado en Jerusalén en 1961 y posteriormente publicó Eichmann en Jerusalén, donde desarrolló su controvertida expresión «banalidad del mal».

Hannah Arendt no utilizó el término para afirmar que los crímenes fueran pequeños o poco importantes. Su planteamiento era diferente, ya que le sorprendió encontrar en Eichmann a un funcionario que se presentaba como alguien que simplemente cumplía sus obligaciones. La ausencia de pensamiento crítico y la incapacidad para juzgar moralmente sus propios actos podían facilitar la participación en un sistema criminal, una cuestión que se convirtió en uno de los ejes de su filosofía.

Pensar también es una responsabilidad

Para Hannah Arendt, pensar no equivalía simplemente a acumular conocimientos. Era, sobre todo, mantener un diálogo interior que permitiera examinar lo que uno estaba haciendo. En sus libros y textos sobre responsabilidad y juicio, relacionó esa capacidad con la posibilidad de establecer límites propios incluso cuando las circunstancias externas empujan en otra dirección.

De ahí que concediera tanta importancia a la responsabilidad individual. Hannah Arendt rechazaba la idea de una culpa colectiva que terminara diluyendo las responsabilidades concretas, ya que si todo el mundo es culpable, advertía, finalmente nadie responde realmente por sus actos. La responsabilidad moral exige identificar quién actuó, qué hizo y qué decisiones tomó.