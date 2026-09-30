Los psicólogos coinciden: quienes priorizan a los animales sobre los extraños no son moralmente indiferentes, sino que reaccionan a la vulnerabilidad

Son numerosas las personas que tienen un sentimiento más profundo hacia los animales que hacia las propias personas de su misma especie. En algunos casos, esa predisposión se traduce en ayudar y sentir más pena por los animales que por los seres humanos. Un estudio corrobora cuál es el origen de esta prioridad y plantea que la vulnerabilidad percibida es una de sus explicaciones fundamentales. Este experimento fue llevado a cabo a través de una prueba denominada Coss-Species Pain Empathly Task (C-SPET).

El estudio de la vulnerabilidad

El objetivo del estudio fue analizar la forma en la que las personas interiorizan y perciben el sufrimiento, manifestando cuál es la intención que tienen de ayudar cuando quien padece el dolor no es alguien de su misma especie. Este experimento se llevó a cabo a través de una prueba denominada Coss-Species Pain Empathly Task (C-SPET). Este ejercicio recoge 36 imágenes de humanos con perros y gatos, animales de granja, vacas y cerdos que mostraban heridas visibles y otras partes del cuerpo sin señales de lesión.

Posteriormente, los 407 participantes del estudio debían indicar cuánto dolor creían que experimentaban observando las imágenes y qué proporción de su tiempo libre semanal estarían dispuestos a dedicar para ayudarlos a recuperarse. En este momento, se comprobó como el ser humano mostraba una mayor predisposión de ayudar a los animales que a los humanos.

La clave: vulnerabilidad

La investigación determina que cuando las personas visualizaban lesiones visibles en los animales su expresión cambiaba considerablemente. Además, las emociones que presenciaban en ese momento se relacionaban con la familiaridad y los vínculos que las personas establecen con los perros y los gatos.

Al mismo tiempo, los especialistas relacionan las actitudes más positivas con los animales y los bajos niveles de prejuicios que tienen los humanos sobre los mismos. Los investigadores evaluaron las siguientes variables que afectan al reflejo de esa vulnerabilidad:

La empatía.

El altruismo.

La preocupación moral.

La solidaridad con los animales.

El especismo.

La orientación hacia la dominancia social.

Las experiencias relacionadas con el dolor.

El trasfondo

Los expertos confirman que este estudio no asegura que esta sensación le suceda a todo el mundo, sino que la respuesta frente al sufrimiento varía según la especie, la presencia de señales visibles de dolor y las actitudes propias de cada individuo. Por lo tanto, esta percepción que sienten los seres humanos por los animales se resume en familiaridad y similitud percibidas hacia la especie animal y lo que han vivido con ella.