Larvas de gusano en el menú escolar: sorpresa en un colegio de Granada

Una alumna del colegio público Tínar, de la localidad granadina Albolote, encontró en su plato de comida del colegio larvas de gusano, según se ha conocido este miércoles.

La niña, como de costumbre, llegó al comedor del colegio, en el que almuerza de lunes a viernes. Tomó el plato que les tocaba ese día: arroz integral. Pero en cuanto lo abrió, se encontró con una sorpresa: ¡en su comida había larvas de gusano!

Nada más darse cuenta de la presencia de estos insectos, a través de su reloj digital, hizo una foto al plato y se la mandó a su madre. A partir de ahí, la foto y el cabreo, totalmente justificado, de la madre, corrieron como la pólvora. En tan solo unos minutos, la dirección del colegio fue informada.

El plato supuestamente afectado es un arroz integral ecológico que fue preparado el 14 de septiembre en Málaga, donde la empresa de cáterin que prepara la comida para este centro educativo y a otros 400 de toda Andalucía lo cocinó y empaquetó para después distribuirlo en furgonetas.

El departamento de calidad de la empresa encargada del cáterin ha pedido disculpas a las familias del centro y ha activado el protocolo de alerta para investigar los hechos, una inspección y repaso de lo ocurrido que ha trasladado tanto a las familias como a la Junta, pero la Asociación de Familias de Alumnos sigue insatisfecha. Su responsable, Lina García, se ha reunido esta mañana con la directora del colegio, Pilar Martínez.

Por su parte, los padres han seguido expresando su descontento con la situación a través de grupos de WhatsApp. En él, piden al colegio que la comida la cocinen allí, a lo que la escuela ha respondido que para hacerlo tendrían que realizar obras de adaptación.

Según lo que ha afirmado el colegio a Abc, «no era nada vivo ni que se moviera, y fue un caso entre 150». Añade que no está «ni mucho menos confirmado» que lo que encontró la niña fuera una larva.

Ahora mismo están a la espera de que vaya personal de Inspección de Sanidad para hacer un informe, algo que en principio está previsto para esta semana. El caso ya ha tenido una repercusión clara, ya que en el colegio granadino se han dado de baja entre 20 y 25 alumnos del servicio de comedor.