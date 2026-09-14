El mensaje de una maestra que ha causado polémica en la vuelta al cole: «Me llama la atención la falta de respeto a la hora de ir vestidos a los colegios»

El enclave de la educación, la disciplina y la forma de vestir en los colegios ha generado un gran revuelo tras las declaraciones de una maestra en un programa de radio matutino. La protagonista de las palabras ha sido Mari Carmen, una profesora que compartía su visión de los cambios en los centros educativos actuales. Uno de los aspectos que se trataron en el programa fue la ropa con la que los estudiantes acuden a clase, instante en el que la profesional docente afirmaba: «Me llama la atención la falta de respeto a la hora de ir vestidos a los colegios».

Además, la maestra expresaba que existe una preocupación menor por la forma en la que se visten los jóvenes para ir al colegio y defiende la necesidad de enseñar a los más pequeños a elegir la ropa adecuada para cada momento. Lo anterior, lo reflejó a través de la siguiente frase: «Hay que educar también en el buen gusto y en el respeto al sitio donde vas». La reflexión de Mari Carmen rememora la época donde el uniforme tenía una presencia mayor dentro de los colegios y recuerda que cuando ella estudiaba vestía con uniforme, el cuál tenía matices concretos en las prendas.

El uniforme y la disciplina

El debate no sólo se trasladó a la ropa, sino que durante la conversación se abordaron cuestiones relacionadas con la disciplina, los deberes, el nivel académico y cómo ha cambiado larelación entre los profesores y familiares a lo largo de los años. Mari Carmen habla desde la veteranía, desde una profesora ya jubilada que ha pasado 41 años en las aulas impartiendo clase y recuperando hábitos de estudio y disciplina. Al mismo tiempo, abordaron temas relacionados con el exceso de las pantallas en las aulas y cómo este factor afecta a las capacidades de los estudiantes junto con la sobreprotección que ejercen los padres hacia sus hijos.

El debate educativo

La conversación entre el periodista Carlos Herrera y la oyente Mari Carmen en el programa de radio Herrera en Cope, llevó la conversación hacia un debate sobre la educación. Algunos docentes aseguran que establecer normas concretas ayuda a crear un clima de mayor orden y convivencia, aunque para otros docentes la importancia recae en adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.

La propuesta final

Al final, el mensaje de la maestra Mari carmen plantea un análisis reflexivo basado en la educación actual que reciben los niños y adolescentes fuera de los contenidos. Unas palabras que derivan hacia cómo aprender a comportarse, respetar los espacios y saber adaptar la imagen personal a cada contexto de cara a la educación.

Por lo tanto, el debate sobre cómo deben vestirse los alumnos para ir al colegio enseña cuáles son las normas de convivencia en las aulas y educación actuales. Aunque, más allá de las prendas, el foco educativo actual se pone en el informe PISA, donde España ha registrado los peores resultados educativos de su historia cayendo por debajo de la media internacional en las materias de lectura, matemáticas y ciencias.