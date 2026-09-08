España obtiene el peor resultado de su historia en PISA: batacazo en Lectura, Matemáticas y Ciencias

Los alumnos españoles de quince años han firmado su peor actuación desde que existe el Informe PISA. La edición de 2025 del examen que elabora la OCDE, conocida este martes, certifica un desplome simultáneo en las tres competencias que mide el estudio: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Es la generación que se ha formado íntegramente bajo el paraguas de la LOMLOE, la ley educativa que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante a finales de 2020.

El batacazo es especialmente severo en Lectura. España se queda en 451 puntos, diez menos que su anterior suelo histórico, marcado en 2006 con 461 puntos, y 23 por debajo de los 474 que logró en 2022. El retroceso acumulado desde 2015 alcanza los 45 puntos. Los estudiantes españoles quedan así ocho puntos por debajo de la media comunitaria y diez por debajo del promedio de la OCDE.

Matemáticas tampoco escapa a la sangría. Tras tocar fondo en 2022 con 473 puntos, la asignatura vuelve a desplomarse hasta los 457, dieciséis puntos menos en solo tres años. La caída desde 2015 ronda ya los 30 puntos, mientras que la media de la OCDE modera su descenso, lo que amplía la distancia de España con el resto de países desarrollados.

En Ciencias, el patrón se repite: 477 puntos, ocho menos que en 2022 y seis por debajo incluso del mínimo que hasta ahora ostentaba 2018. España se aleja también aquí de las medias europea y de la OCDE, con un retroceso de 16 puntos desde 2015.

La única competencia en la que España logra maquillar el desastre es la resolución computacional de problemas, una prueba en la que los alumnos españoles rozan la media de la OCDE con 499 puntos, un punto por encima del promedio de los países desarrollados. Aquí la Comunidad de Madrid lidera el ranking autonómico con 515 puntos, seguida de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Madrid, a la cabeza del país

Por comunidades, la Comunidad de Madrid vuelve a situarse como referencia nacional. Encabeza el ranking autonómico en Matemáticas, con 477 puntos, y en Ciencias, con 495, superando en ambos casos las medias de la OCDE y de la Unión Europea. En Lectura se queda segunda, con 469 puntos, solo por detrás de Asturias.

En el lado opuesto, Ceuta y Melilla vuelven a cerrar todas las clasificaciones, con resultados muy alejados de la media nacional en las tres competencias evaluadas.