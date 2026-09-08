Miedo en el entorno de Sánchez a la ira del presidente: «Nadie se atrevió a decirle ‘tienes que ir a Ceuta’»

En el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez admiten en voz baja que la gestión tras la invasión de inmigrantes en Ceuta «ha dejado mucho que desear» ante los ojos de los ciudadanos. Pero a la hora de repartir responsabilidades, atribuyen los errores al entorno de Sánchez y no tanto al propio presidente. Un miembro del Ejecutivo asegura a OKDIARIO que «el problema es que nadie se atrevió a decirle: «¡Presidente, te tienes que ir a Ceuta!» en los primeros días de la invasión de la ciudad autónoma.

Según fuentes socialistas, sus asesores y su núcleo más cercano «ya no le dicen lo que saben que no le va a gustar escuchar, porque tienen miedo a represalias». Son varios los miembros del Gobierno de Sánchez que consideran que los asesores del presidente son los que tenían la obligación de decirle que ese «derecho vacacional» al que el propio Sánchez apeló recientemente para justificar su actitud ante la crisis de Ceuta tenía que haberse suspendido, visto el alcance y la gravedad de lo sucedido en la ciudad autónoma.

La imagen dada ante los ciudadanos es que Ceuta estaba siendo invadida por los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma, según cuentan, y que «el presidente estaba de vacaciones». Y eso, entienden los consultados, es lo que más ha dañado la imagen del Ejecutivo y del propio Sánchez, según aseguran.

Las imágenes difundidas en exclusiva por OKDIARIO de las vacaciones de Sánchez en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote, Islas Canarias) han hecho mucho daño al Ejecutivo de Sánchez, según admiten los consultados, «porque mucha gente no ha entendido por qué seguía allí», cuando la situación estaba descontrolada y los ceutíes estaban sufriendo las consecuencias.

Sin embargo, los socialistas consultados opinan que en el núcleo duro de Sánchez ya nadie le dice «nada que pueda desatar su ira» y que, por ende, ponga en riesgo sus respectivos puestos en el Ejecutivo, «en el tiempo que queda de legislatura».

Tanto en el PSOE como en el Gobierno dan por hecho que estamos «ante el final relativamente próximo de legislatura» y, muy probablemente, ante el final del ciclo de Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez. Sólo así confiesan que pueden entender que, si los asesores y el núcleo duro de Sánchez comprueban que se está equivocando o sus decisiones pueden dar mala imagen ante los ciudadanos, no le insistan en que hay que rectificar. De lo que están seguros es de que nadie lo ha hecho en plena crisis y que los motivos son el miedo a las represalias de Sánchez.