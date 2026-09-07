Sánchez admite que los invasores de Ceuta «con derecho a asilo» no serán expulsados de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que algunos de los casi 80.000 invasores de Ceuta que llegaron a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio se quedarán en el país y no serán expulsados. «Quienes tienen derecho a asilo, lo tendrán en España», ha reconocido el dirigente socialista frente al resto de representantes nacionales del partido en la reunión interparlamentaria del Grupo.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno tiene tres prioridades con la invasión que sufrió hace más de un mes el enclave español a través del espigón de El Tarajal, frontera con Marruecos.

Una de ellas, tal y como ha detallado Sánchez, es «responder a la altura de una gran democracia como la española en la crisis humanitaria que estamos atravesando en la ciudad autónoma».

El presidente ha señalado que se responderá con la «contundencia del Estado social y de derecho». «No es incompatible con la dignidad humana», ha recalcado, para señalar: «Quienes tengan derecho a asilo, lo tendrán en España como exige la ética, el derecho internacional y nuestra propia legislación; quienes no, evidentemente, serán devueltos».

Por otro lado, también ha mencionado la necesidad de «asistir a los ceutíes» con «todos los recursos del Estado» para que el enclave español pueda «volver a la normalidad cuanto antes».

En ese sentido, se ha vanagloriado de ser «el Gobierno que más recursos ha destinado a Ceuta y Melilla en las últimas décadas». Entre otras cosas, ha recordado que el Consejo de Ministros del pasado martes «aprobó un nuevo plan de 309 millones».

En tercer lugar, ha asegurado que quiere «entender qué ha pasado» para que «no vuelva a suceder» a la vez que se «aumenta la inversión» con el refuerzo del «perímetro fronterizo», entre otros. Sánchez ha informado que en cuanto tengan conclusiones, las harán públicas «con total transparencia», según el presidente, «también va en defensa del interés de los españoles y, por tanto, del interés general de nuestro país».

«No solamente que Ceuta recuperará pronto la normalidad, sino que saldrá reforzada gracias también a la acción del gobierno de España», ha subrayado el jefe del Ejecutivo. Sánchez, sin embargo, ha lamentado que existan críticas del PP y de Vox y les acusa de deslealtad: «Por desgracia, una vez más, como en todas las crisis que nos ha tocado vivir, no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechamiento de cualquier crisis para esparcir su odio».

«Habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico, atacando a España; por algo será. Tras ocho años de gobierno progresista, España es la demostración de que lo contrario a su odio es nuestro avance», ha subrayado.

«Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes es un día y un derecho más ganados. Así llevamos ocho años y el año que viene, pues otros cuatro años más», ha aseverado.