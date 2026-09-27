Inmigrantes increpan a Vox en Plaza de Castilla y un vendedor de la ONCE denuncia: «Me amenazan de muerte»

Vox salió este domingo a repartir folletos en la Plaza de Castilla y se encontró con una escena que su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, decidió grabar: mercancía extendida sobre la acera, una discusión en las inmediaciones de la carpa y un vendedor de la ONCE que pedía ayuda a la Policía Municipal. Según los integrantes de Vox Tetuán, un grupo de inmigrantes les increpó mientras atendían el puesto informativo, instalado en el lado de Bravo Murillo, cerca de los juzgados.

La intervención de los agentes permitió escuchar también la denuncia del trabajador del quiosco de la ONCE. Señaló a un hombre que vendía artículos en el top manta y aseguró que los problemas con él se repiten cada fin de semana. «Siempre se mete conmigo», dijo a los policías. «Viene todos los fines de semana, me insulta», añadió. El motivo, según explicó, es que se niega a dejarle cargar el teléfono móvil en el quiosco o meter la mercancía que vende.

El vendedor relató además a los miembros de Vox una situación más grave: «Se ponen aquí borrachos y me amenazan aquí de muerte». Los agentes apartaron al hombre al que señalaba para hablar con él.

Pérez Moñino recorrió la zona donde había zapatos y camisetas colocados sobre mantas, listos para vender. «En esto se han convertido las calles de Madrid, vendiendo en la calle con total impunidad. Es alucinante, vamos», afirma. La portavoz se dirigió a uno de los vendedores: «¿Pagas impuestos por estar aquí?, ¿esto de dónde lo has sacado?».

«No hace falta más policía, hace falta menos delincuentes», concluyó la portavoz de Vox. La formación denuncia que sus militantes fueron increpados cuando repartían folletos y pone el testimonio del vendedor de la ONCE como ejemplo de los problemas que, según él mismo cuenta, soporta habitualmente en ese punto de Plaza de Castilla.