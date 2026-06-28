El ‘top manta’ traslada impunemente su mercancía ilegal en los autobuses gratuitos de la EMT de Palma

El trasiego es incesante todos los días del año. Tras varios meses de seguimiento, OKBALEARES ha podido confirmar la existencia de un ir y venir constante de vendedores inmigrantes ilegales trasladando impunemente su material igualmente ilegal de un punto a otro de la ciudad a bordo de los autobuses municipales de la EMT.

Grandes fardos envueltos en plásticos de color azul ingresan todas las mañanas en los buses gratuitos de la EMT. Lo hacen apoyados por carritos de dos ruedas, acompañados por una o dos mochilas y portados por los muleros de productos ilegales y prohibidos por la ordenanza municipal de Palma.

Una simple observación permite verlos por la mañana en varias paradas de autobús de distintas líneas de Palma. Su destino final siempre es o la Playa de Palma o el Parc de la Mar, puntos de ebullición turística en la capital balear.

El seguimiento diario ha permitido comprobar también que los porteadores del material cuya venta es ilegal ni siquiera se molestan en pasar por el registro la tarjeta que les permite viajar gratuitamente en el bus palmesano. Probablemente no la puedan conseguir al no estar ni empadronados en la capital.

Además, se permite mostrar muy poco civismo e indiferencia por el cumplimiento de las normas de uso de los buses de la EMT. Cada unidad tiene al menos dos cápsulas autorizadas solamente para sillas de ruedas o cochecitos de bebé. Ese es el lugar en el que los manteros depositan toda su abultada mercancía, impidiendo así que ese espacio sea habilitado por los pasajeros a los que realmente va destinado.

De vez en cuando, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado intervienen almacenes de distribución y venta de productos falsificados destinados al ‘top manta’, como, por ejemplo, camisetas de selecciones de fútbol. Camisetas que en su versión oficial suelen costar unos 120 euros y que en el ‘top manta’ se venden por unos 20 o 25.

Los traslados de la mercancía ilegal se inician en el propio domicilio del porteador, que previamente ha pasado por el almacén de distribución. Monta la mercancía en el bus y con él se va directo a las ‘mantas’. Por la noche, la mecánica es la misma, pero en sentido contrario. Vuelven al bus cargados con todo aquello que no han vendido. Se lo llevan a casa y al día siguiente repiten la operación.

Así, todos los días del año. Al menos se produce un centenar de estos movimientos de mercancía ilegal cada día.