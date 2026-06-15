Máxima tensión en Playa de Palma: la Policía Local carga contra un grupo de peligrosos vendedores ambulantes ilegales y detiene a dos manteros

La lucha contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma volvió a dejar esta semana imágenes de máxima tensión. La Policía Local de Palma desplegó varios dispositivos especiales contra el denominado top manta que culminaron con la detención de dos vendedores ambulantes acusados de atentado y resistencia a la autoridad, además de la intervención de abundante material destinado a la venta ilegal.

Las actuaciones se desarrollaron tanto en Playa de Palma como en s’Hort del Rei, donde los agentes actuaron sobre seis puntos de venta ambulante ilegal dentro del operativo de vigilancia y control que el Ayuntamiento refuerza durante la temporada turística de verano.

Las imágenes captadas por varios turistas a las que ha tenido acceso OKBALEARES, muestran momentos de gran tensión durante la intervención. En el vídeo puede observarse cómo varios vendedores reaccionan a la actuación policial, produciéndose escenas de enfrentamiento, carreras, forcejeos y una elevada concentración de personas en la zona. La situación obligó a los agentes a actuar con firmeza para recuperar el control del espacio público y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios efectivos policiales. Los agentes, con el uso de la fuerza estrictamente necesaria, tuvieron que poner orden en la primera línea de playa.

La actuación policial se produce en un contexto de creciente preocupación por el incremento de la venta ambulante ilegal en Mallorca coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística. Comerciantes, trabajadores y residentes de Playa de Palma vienen denunciando desde hace semanas la presencia cada vez mayor de grupos organizados dedicados a la comercialización irregular de productos en primera línea de playa, una actividad que genera una importante competencia desleal para los negocios que operan legalmente y cumplen con todas sus obligaciones fiscales y administrativas.

Según explican diversos empresarios de la zona, la presencia de vendedores ambulantes se ha intensificado con la llegada masiva de visitantes, ocupando amplias zonas de la calle del Jamón y de los accesos a la playa. Esta situación ha provocado numerosas quejas por parte de comerciantes que consideran que la venta ilegal en Playa de Palma perjudica gravemente la actividad económica regulada y la imagen turística del destino.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que la situación ha ido aumentando de intensidad a medida que avanza la temporada estival, provocando numerosos incidentes y requiriendo una presencia policial constante en algunos puntos especialmente conflictivos. Los dispositivos desarrollados durante los últimos días forman parte de una estrategia de presión destinada a impedir la ocupación irregular de espacios públicos y a combatir una actividad que genera un creciente malestar entre el sector turístico.

Durante la intervención, los agentes tuvieron que emplearse con contundencia ante la resistencia encontrada en algunos momentos del operativo. Las imágenes reflejan la complejidad de unas actuaciones que suelen desarrollarse en espacios muy concurridos y con una gran presencia de turistas, especialmente durante las horas de mayor actividad comercial.

La Policía Local de Palma ha explicado que estos dispositivos forman parte de las actuaciones ordinarias de vigilancia que se desarrollan de forma continuada en distintos puntos de la ciudad y que durante el verano cuentan con un refuerzo especial de efectivos debido al incremento de visitantes y de actividades irregulares asociadas a la temporada alta. El compromiso del alcalde Jaime Martínez es máximo y el Ayuntamiento está cumpliendo su promesa de enviar más de un centenar de agentes y de todas las unidades a la Playa de Palma.

Las dos detenciones practicadas durante el operativo se produjeron por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Además, los agentes procedieron a la incautación de numerosos objetos que presuntamente estaban siendo vendidos de forma ilegal.

La preocupación también se extiende entre empresarios del sector turístico, que consideran imprescindible reforzar la presencia policial para evitar que determinadas zonas se conviertan en focos permanentes de actividad irregular. En este sentido, destacan que la actuación de las fuerzas de seguridad resulta fundamental para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante los meses de máxima afluencia turística. Por ese motivo, la plataforma y asociaciones vecinales se entrevistaron con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y le pidieron un mayor compromiso por parte del Estado y más efectivos y presencia por parte de la Policía Nacional.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, Martínez cumple con su palabra y desde el primer día la presencia de efectivos de Policía Local se ha incrementado de forma exponencial.