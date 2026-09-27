El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acto este lunes en Barcelona para visitar una promoción de pisos públicos en medio de la ola crítica contra su política de vivienda que ha desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol. El dirigente socialista aprovechará su desplazamiento a la Ciudad Condal donde clausurará la presentación del informe sobre el impacto de la inteligencia artificial (ia) en la vida de los españoles.

El líder socialista ha programado un desplazamiento a la ciudad catalana para este lunes con tres actos diferentes. La primera cita de la jornada será a las 12:00 horas en el Disseny Hub Barcelona con la presentación del informe Vidas Futuras, un análisis del impacto social, ético y económico de la inteligencia artificial de cara a los próximos años.

El presidente clausurará el acto con un discurso. En el mismo también intervendrán el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el alcalde, Jaume Collboni. A Sánchez le acompañarán el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Posteriormente, Sánchez tiene prevista una visita a la promoción de vivienda pública de alquiler asequible Illa Siberia, en Sant Martí, en el barrio del Poblenou de Barcelona. En esta parte del día, la comitiva socialista «realizará un recorrido por la zona interior de los bloques y visitará una de las viviendas de la promoción». Este acto será a las 16:00 horas y contará con la presencia de la titular de Vivienda, el presidente de la Generalitat y el delegado de Gobierno.

Por último, Sánchez aprovechará su desplazamiento a la Ciudad Condal para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Vanguardia 2026. A este acto también han acudido Hereu, Illa y Prieto. La ceremonia de entrega de los premios del periódico catalán empezará sobre las 20:00 horas.

Protestas tras desahuciar a Maricarmen

Todo ello en medio de la reacción popular por la gestión del Gobierno en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro, que ha desembocado en la acampada en la madrileña Puerta del Sol.

El propio Sánchez ha culpado al PP de la crisis de vivienda y ha anunciado este domingo que están «trabajando contrarreloj» para aprobar un nuevo decreto de vivienda este martes en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado en un acto por la presentación de candidaturas del PSOE de la Comunidad de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Getafe.

«Maricarmen, tengo un mensaje para ti», ha espetado el también secretario general del PSOE. El líder socialista ha asegurado que «el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el real decreto-ley sobre vivienda». «Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento», ha pedido. Y ha instado a hacerlo «por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda».

El presidente ha puesto el dedo acusador sobre los partidos de la oposición, PP y Vox, a los que ha acusado de votar «en contra de la ley de vivienda». «Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie», ha ironizado el jefe del Gobierno.