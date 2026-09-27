Europa recupera la supremacía en la Laver Cup y Alcaraz y Jódar no tienen ni que jugar sus partidos

Alcaraz levantaba el puño junto a Jódar en el banquillo mientras Zverev se bajaba al barro para derrocar (7-6, 6-3) a Tien. El murciano debía estar en la zona de jugadores preparando su partido, pues estaba fijado inmediatamente después del de Zverev, pero la inercia del alemán inclinó la Laver para Europa e invalidó los partidos de Alcaraz y Jódar, que no tuvieron que empuñar la raqueta porque el torneo ya estaba decidido. Europa recupera la supremacía sobre el Resto del Mundo y domina (6-3) el palmarés histórico.

Luces, cámara y acción. Esta Laver Cup es eso, champán; luces de neón y alfombra roja en la grada y equipo, dinamismo y distensión en la pista. Por eso atrae tanto la competición diseñada por Roger Federer, por eso Alcaraz la disputa en lugar de cuidarse físicamente. Y el torneo le viene como anillo al dedo al murciano, amigo de la diversión y el trabajo en equipo. Disfruta aconsejando a sus compañeros y empuñando la raqueta.

Este domingo le tocó la primera versión, la de hacer de coach. «Cuando tengas la pista abierta, juega cruzado y luego ve hacia adelante, haciéndote grande y agresivo. Lo estás haciendo genial, ¡vamos!», le decía cuando en el descanso entre puntos. Zverev tuvo que ponerse el mono de trabajo para que Tien sacara la bandera blanca de la rendición. Especialmente en un primer set decidido en el tie break. El segundo cayó de maduro para el alemán.

Triunfo para Europa, que vuelve a ganar una Laver dos años después, y para el bolsillo de cada tenista. El equipo vencedor se embolsó un millón y medio de dólares a repartir a partes iguales entre cada jugador. Esto se traduce en 250.000 dólares para cada tenista. Mientras que el equipo perdedor se queda con el fijo negociado de manera individual por participar. La próxima edición, la décima, viajará a Los Ángeles. De momento, el palmarés histórico es para Europa (6-3).