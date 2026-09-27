Patatas fritas crujientes como las de un restaurante: todos tenemos en casa el ingrediente líquido secreto

Las patatas fritas, con un exterior dorado y crujiente y un interior tierno, son uno de los mejores acompañamientos para un plato de carne o pescado. Sin embargo, conseguir esa textura perfecta no siempre es tan sencillo como parece. A menudo, las patatas quedan demasiado blandas, absorben más aceite del deseado o no se cocinan de manera uniforme. Pero existe un sencillo truco que puede ayudarte a conseguir unas patatas mucho más crujientes. El secreto está en utilizar un ingrediente muy habitual en cualquier cocina: el vinagre.

El almidón juega un papel clave a la hora de freír las patatas, ya que puede hacer que absorban más grasa. El resultado son unas patatas más pesadas, menos ligeras y con una textura menos crujiente. A esto hay que sumar la importancia de elegir unas buenas patatas. Las nuevas contienen, por lo general, más agua, así que son ideales para conseguir una fritura con una textura más ligera.

El mejor truco para hacer unas patatas fritas crujientes

El vinagre puede modificar el comportamiento del almidón presente en la superficie de las patatas, mientras que el remojo en agua fría ayuda a retirar parte de ese almidón antes de la fritura. Esto también puede ayudar a que los bastones se mantengan más separados durante la cocción y se doren de forma más uniforme. El resultado son unas patatas con una superficie más dorada y una textura más crujiente.

Para cuatro personas necesitas los siguientes ingredientes: 1 kilo de patatas, 3 litros de agua, 5 cucharadas de vinagre de vino blanco, aceite de girasol y sal marina gruesa.

Para empezar, pela las patatas y córtalas en tiras gruesas. Después, colócalas en un recipiente con un litro de agua, una cucharada de sal y una cucharada de vinagre. Déjalas en remojo durante unos nueve minutos para ayudar a eliminar parte del almidón.

Pasado ese tiempo, escurre las patatas y sécalas muy bien con papel de cocina.

A continuación, realiza una primera fritura de unos dos minutos.

Después, retíralas, elimina el exceso de aceite con papel absorbente y deja que se enfríen durante al menos 30 minutos.

Una vez frías, realiza una segunda fritura durante unos ocho minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas bien y añade sal al gusto.

Si utilizas una freidora de aire, puedes hacer la primera cocción a unos 140 ºC y la segunda a 180 ºC, ajustando los tiempos según el aparato y el grosor de las patatas.