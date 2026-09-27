Patatas fritas crujientes como las de un restaurante: todos tenemos en casa el ingrediente líquido secreto
Las patatas fritas, con un exterior dorado y crujiente y un interior tierno, son uno de los mejores acompañamientos para un plato de carne o pescado. Sin embargo, conseguir esa textura perfecta no siempre es tan sencillo como parece. A menudo, las patatas quedan demasiado blandas, absorben más aceite del deseado o no se cocinan de manera uniforme. Pero existe un sencillo truco que puede ayudarte a conseguir unas patatas mucho más crujientes. El secreto está en utilizar un ingrediente muy habitual en cualquier cocina: el vinagre.
El almidón juega un papel clave a la hora de freír las patatas, ya que puede hacer que absorban más grasa. El resultado son unas patatas más pesadas, menos ligeras y con una textura menos crujiente. A esto hay que sumar la importancia de elegir unas buenas patatas. Las nuevas contienen, por lo general, más agua, así que son ideales para conseguir una fritura con una textura más ligera.
El mejor truco para hacer unas patatas fritas crujientes
El vinagre puede modificar el comportamiento del almidón presente en la superficie de las patatas, mientras que el remojo en agua fría ayuda a retirar parte de ese almidón antes de la fritura. Esto también puede ayudar a que los bastones se mantengan más separados durante la cocción y se doren de forma más uniforme. El resultado son unas patatas con una superficie más dorada y una textura más crujiente.
Para cuatro personas necesitas los siguientes ingredientes: 1 kilo de patatas, 3 litros de agua, 5 cucharadas de vinagre de vino blanco, aceite de girasol y sal marina gruesa.
Receta de patatas a lo pobre
@annarecetasfaciles Receta de PATATAS A LO POBRE: INGREDIENTES para 4 personas: 700 g de patatas 1 cebolla 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 3 ramitas de perejil fresco 2 dientes de ajo Sal y pimienta Aceite de oliva virgen extra ELABORACIÓN: 1. Vierte un buen chorrito de aceite de oliva en una sartén amplia, añade la cebolla cortada en juliana y los pimientos cortados en tiras. Sazona con sal y pimienta y cocina 5 minutos removiendo de vez en cuando. Añade las patatas peladas y en rodajas, sal y pimienta, mezcla y tapa. Deja cocinar tapado 30 minutos a fuego bajito para que las patatas se cocinen con su propio vapor hasta que estén blanditas. De vez en cuando dales una vuelta. 2. En un mortero prepara un majado con los ajos, sal y unas ramitas de perejil. Cuando las patatas estén blandas, incorpora el majado a la sartén, sube el fuego y dale un par de vueltas, en un minuto ya tendrás las patatas listas. Llévalas a la bandeja donde las vayas a servir. NOTA: al tener poco aceite la patata se cocina en su propio vapor, así se consigue un plato delicioso pero mucho más ligero. #patatasalopobre #annarecetasfaciles #cocinaentiktok ♬ Le Temps des Fleurs Fanées – Élise Noiret
Otra forma de disfrutar de las patatas es con esta receta de patatas a lo pobre. Necesitas 700 gramos de patatas, una cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo, tres ramitas de perejil fresco, dos dientes de ajo, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Empieza calentando un buen chorro de aceite en una sartén amplia y añade la cebolla cortada en juliana junto con los pimientos en tiras.
Salpimenta y cocina durante unos cinco minutos, removiendo de vez en cuando. Después, incorpora las patatas peladas y cortadas en rodajas, vuelve a salpimentar, mezcla bien y tapa la sartén. Cocina durante unos 30 minutos a fuego bajo, para que las patatas se hagan lentamente con su propio vapor, removiéndolas de vez en cuando con cuidado.
Mientras tanto, prepara un majado en un mortero con los dientes de ajo, una pizca de sal y unas ramitas de perejil fresco. Cuando las patatas estén tiernas, añade el majado a la sartén y sube ligeramente el fuego. Remueve durante aproximadamente un minuto para que todos los ingredientes se integren y el ajo aporte todo su aroma. Una vez listas, sólo tienes que pasar las patatas a una fuente o bandeja y servirlas bien calientes.