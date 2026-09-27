Garbanzos al ajillo: receta tradicional fácil y llena de sabor

Hay platos humildes que desprenden un magnetismo irresistible en cuanto el aceite empieza a chisporrotear en la sartén. Los garbanzos al ajillo pertenecen a esa categoría de cocina casera donde la despensa de casa se convierte en un manjar absoluto con apenas tres ingredientes bien tratados. Cuando aprieta el frío o simplemente buscas un plato reconfortante sin pasar horas frente a los fogones, esta receta rescata la esencia de la gastronomía de toda la vida. Si prefieres una alternativa fresca para los días de calor, puedes echar un vistazo a la refrescante Ensalada de garbanzos Arguiñano que siempre triunfa en la mesa. Y si partes de legumbre seca y buscas el punto exacto de cocción, te vendrá de perlas revisar cómo Cocer garbanzos como un auténtico profesional.

Del mismo modo, si te apetece explorar guisos contundentes de cuchara con personalidad norteña, tienes a tu disposición la fantástica receta de Garbanzos a la riojana. Hoy nos centramos en el ajo, el pimentón y el cariño de una buena sartén.

Ingredientes

400 gramos de garbanzos cocidos de buena calidad

4 dientes de ajo grandes

1 cucharadita de pimentón dulce (o picante si buscas chispa)

Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Una pizca de comino molido (opcional, pero ayuda a la digestión)

Perejil fresco picado para decorar

Cómo hacer garbanzos al ajillo paso a paso

Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas finas, procurando que tengan un grosor uniforme para que se doren al mismo ritmo en la sartén. Vierte el aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia y colócala a fuego medio-bajo junto con las láminas de ajo desde el principio. Deja que el aceite absorba los aromas lentamente mientras el ajo se pone ligeramente rubio, evitando que llegue a quemarse para no amargar el plato. Incorpora el pimentón dulce justo en el instante en que retiras la sartén del fuego unos segundos, removiendo rápido para evitar que amargue. Añade los garbanzos bien escurridos y lavados si son de bote, integrándolos con suavidad en el sofrito aromático. Devuelve la sartén a fuego alegre, salpimentamos al gusto y añade el comino, salteando el conjunto durante cinco minutos hasta que la legumbre coja temperatura y textura crujiente por fuera.

Trucos para que salga perfecto

El control de la temperatura del aceite al laminar el ajo marca la diferencia entre un plato redondo y un desastre culinario. Si el fuego está demasiado fuerte, el ajo se pondrá negro en segundos y amargará toda la preparación.

Conviene también escurrir muy bien los garbanzos antes de verterlos en la sartén para evitar que salte el aceite caliente y lograr que la piel de la legumbre se dore ligeramente en lugar de cocerse con el agua residual.

Variantes de la receta

Para quienes disfrutan con un toque picante, sustituir la mitad del pimentón dulce por una pizca de cayena triturada transforma por completo el perfil de sabor. También resulta excelente añadir unas tiras finas de jamón serrano o chorizo cuando el ajo empieza a coger color, creando una versión mucho más contundente propia de los almuerzos de campo tradicionales.

Con qué acompañar garbanzos al ajillo

Un buen trozo de pan de hogaza de pueblo resulta totalmente obligatorio para rebotar el aceite sobrante impregnado de ajo y pimentón. Funciona de maravilla como entrante templado o como una guarnición perfecta al lado de un filete de pescado blanco a la plancha o unas pechugas de pollo jugosas.

Cómo conservar garbanzos al ajillo

Se mantienen en perfecto estado dentro de un recipiente hermético en el frigorífico durante un par de días sin perder propiedades. A la hora de recalentarlos, lo ideal es hacerlo en una sartén con unas gotitas de agua o aceite para recuperar el punto crujiente exterior, evitando el microondas si quieres preservar la textura original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: 340 kcal totales aproximadas por ración

Tipo de cocina: Tradicional española / Casera

Tipo de comida: Tapa / Entrante / Plato principal ligero