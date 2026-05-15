Un bote de garbanzos puede ser la base de hasta 10 recetas increíbles. Desde un aperitivo rápido, hasta un guiso o una crema para disfrutar en familia. Si tienes estas legumbres en la despensa tienes un tesoro. Podrás cocinar una gran variedad de platos saludables con el mínimo esfuerzo. Los garbanzos son la legumbre preferida a la hora de cocinar, un básico que se transforma en bocados maravillosos con mucha fibra. Si quieres sacarle el máximo partido a este bote de garbanzos, toma nota de estas 10 recetas para disfrutar.

Las 10 mejores recetas que puedes preparar con un bote de garbanzos

Una deliciosa hamburguesa de garbanzos con calabacín puede ser la excusa perfecta para abrir un bote de estas legumbres. Una hamburguesa vegana que nos ayudará a cuidarnos un poco más y a incorporar alimentos esenciales. Sin incluir queso y con un buen pan de Viena, el resultado es digno de un restaurante gourmet.

Estos garbanzos con carne picada se parecen a una boloñesa, de sabor muy parecido, aunque más contundentes. Son una de esas recetas rápidas que va a gustar a todo el mundo y pase lo que pase siempre quedará bien. Con carne picada que podemos tener en la nevera y un poco de tomate disfrutaremos al máximo de un bote de garbanzos.

La sopa de verduras con garbanzos es un plato completo y contundente. Esos días de actividad frenética en los que necesitamos dar el máximo, una buena receta de garbanzos es esencial. Saludable y deliciosa la podemos tener lista en unos minutos y nos ayudará a aprovechar al máximo las verduras que tenemos en la nevera.

Unos garbanzos con chorizo son un plato tradicional con alma. Si tenemos chorizo de buena calidad y queremos darle un poco más de vida con esta receta lo conseguiremos. Un guiso sencillo de preparar con un final feliz que podemos completar con un buen vino tinto y un pan de pueblo listo para la acción.

Estos mejillones con garbanzos son un plato low cost cargado de buenas vibraciones. Los mejillones son el marisco más barato que existe. Lo podemos encontrar de buena calidad en nuestras pescaderías listo para destacar en cualquier plato, con los garbanzos nos quedará una combinación de 10.

Si te has quedado con ganas de comer más y más garbanzos, toma nota de estas recetas sencillas de aperitivos y hasta de postres.

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