Recetas fáciles

Bocadillo caliente de pollo y queso fundido

Bocadillo
Bocadillo caliente de pollo.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Hacer bocadillos en casa es un verdadero arte. Este bocadillo caliente de pollo y queso fundido es una delicia que hay que probar.

Ni lomo ni chorizo, bocadillo saludable

4 recetas de bocadillos fáciles

Bocadillo de pimientos asados, alioli

Hay bocadillos que solucionan una comida en diez minutos y otros que, además, apetecen de verdad. Este bocadillo caliente de pollo y queso fundido entra sin esfuerzo en la segunda categoría. El queso derretido y la jugosidad del pollo aportan un toque especial. Incluso puedes hacerlo con restos de un rico pollo asado de días anteriores.

Porque las recetas útiles son las que más se repiten.

Ingredientes

Para 2 bocadillos:

  • 2 barras pequeñas de pan tipo baguette o chapata
  • 300 g de pechuga de pollo
  • 6 lonchas de queso cheddar, gouda o mozzarella
  • 1 cebolla mediana
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • 1 cucharadita de mayonesa (opcional)
  • sal
  • pimienta negra
  • una pizca de orégano (opcional)

    • Qué hace que este bocadillo funcione

    No tiene misterio, pero sí equilibrio. Necesitas tres cosas: pan que aguante calor, pollo bien cocinado pero jugoso y un queso que funda de verdad. Si una de esas partes falla, el bocadillo baja bastante.

    El error típico es usar pollo demasiado seco o queso que solo se recalienta sin fundirse bien.

    Aquí la idea es otra. Que cada mordisco sea cremoso, caliente y con contraste entre el exterior crujiente y el interior fundente.Pan francés

    Cómo hacer bocadillo caliente de pollo y queso fundido paso a paso

    Cocinar el pollo

    1. Corta la pechuga en filetes finos o tiras.
    2. Salpimienta.
    3. Pon una sartén con aceite de oliva a fuego medio-alto y cocina el pollo durante unos 4 o 5 minutos por cada lado, según grosor.
    4. No conviene pasarse.
    5. El pollo seco en bocadillo pierde bastante.
    6. Cuando esté listo, retira y reserva.
    7. Si prefieres ir más rápido, también puedes usar pollo asado ya hecho y desmenuzarlo.
    8. Funciona igual de bien.

    Preparar la cebolla

    1. En la misma sartén añade la cebolla cortada en juliana.
    2. Cocínala a fuego medio durante 6 o 8 minutos hasta que quede tierna y ligeramente dorada.
    3. Si te gusta más intensa, puedes dejarla caramelizar un poco más.
    4. No hace falta añadir azúcar.
    5. Con paciencia basta.

    Montar el bocadillo

    Abre el pan longitudinalmente sin separar completamente las dos partes.

    • Si quieres un extra de sabor, unta una capa fina de mostaza o mayonesa.
    • Coloca primero el queso.
    • Después el pollo caliente.
    • Encima la cebolla.
    • Y remata con más queso.
    • Sí, doble capa.

     Fundir el queso y servir

    Tienes dos opciones.

    1. En sartén: coloca el bocadillo cerrado en sartén a fuego medio, presionando ligeramente con espátula. Cocina 2 o 3 minutos por lado.
    2. En horno o air fryer: 180 ºC durante unos 5 minutos.

    La clave es que el queso realmente funda y el pan se dore sin secarse.

    Sácalo y deja reposar un minuto. El queso estará bastante caliente.

    Después corta y sirve inmediatamente.

    Variaciones que quedan muy bien

    La receta base funciona sola, pero admite cambios fáciles:

    • Añadir bacón crujiente
    • Cambiar cheddar por provolone
    • Incorporar tomate natural
    • Usar pollo especiado tipo cajún
    • Añadir jalapeños
    • Poner aguacate
    • Sustituir cebolla por pimientos salteados

    Si el queso funde bien, casi todo suma.

    Cómo conservarlo

    • Recién hecho está mucho mejor. Bastante mejor.
    • Aun así, si sobra, puedes guardarlo en nevera hasta 24 horas.
    • Para recalentar, mejor sartén o air fryer.
    • El microondas ablanda demasiado el pan.

    Información de la receta

    Tiempo de preparación: 10 minutos
    Tiempo de cocinado: 12 minutos
    Tiempo total: 22 minutos
    Porciones: 2 bocadillos
    Información nutricional: aproximadamente 1.450 kcal totales / unas 725 kcal por bocadillo
    Tipo de cocina: casera / internacional
    Tipo de comida: comida principal / cena / snack contundente
    Dificultad: fácil

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas