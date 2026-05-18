Bocadillo caliente de pollo y queso fundido
Hacer bocadillos en casa es un verdadero arte. Este bocadillo caliente de pollo y queso fundido es una delicia que hay que probar.
Hay bocadillos que solucionan una comida en diez minutos y otros que, además, apetecen de verdad. Este bocadillo caliente de pollo y queso fundido entra sin esfuerzo en la segunda categoría. El queso derretido y la jugosidad del pollo aportan un toque especial. Incluso puedes hacerlo con restos de un rico pollo asado de días anteriores.
Ingredientes
Para 2 bocadillos:
Qué hace que este bocadillo funcione
No tiene misterio, pero sí equilibrio. Necesitas tres cosas: pan que aguante calor, pollo bien cocinado pero jugoso y un queso que funda de verdad. Si una de esas partes falla, el bocadillo baja bastante.
El error típico es usar pollo demasiado seco o queso que solo se recalienta sin fundirse bien.
Aquí la idea es otra. Que cada mordisco sea cremoso, caliente y con contraste entre el exterior crujiente y el interior fundente.
Cómo hacer bocadillo caliente de pollo y queso fundido paso a paso
Cocinar el pollo
- Corta la pechuga en filetes finos o tiras.
- Salpimienta.
- Pon una sartén con aceite de oliva a fuego medio-alto y cocina el pollo durante unos 4 o 5 minutos por cada lado, según grosor.
- No conviene pasarse.
- El pollo seco en bocadillo pierde bastante.
- Cuando esté listo, retira y reserva.
- Si prefieres ir más rápido, también puedes usar pollo asado ya hecho y desmenuzarlo.
- Funciona igual de bien.
Preparar la cebolla
- En la misma sartén añade la cebolla cortada en juliana.
- Cocínala a fuego medio durante 6 o 8 minutos hasta que quede tierna y ligeramente dorada.
- Si te gusta más intensa, puedes dejarla caramelizar un poco más.
- No hace falta añadir azúcar.
- Con paciencia basta.
Montar el bocadillo
Abre el pan longitudinalmente sin separar completamente las dos partes.
- Si quieres un extra de sabor, unta una capa fina de mostaza o mayonesa.
- Coloca primero el queso.
- Después el pollo caliente.
- Encima la cebolla.
- Y remata con más queso.
- Sí, doble capa.
Fundir el queso y servir
Tienes dos opciones.
- En sartén: coloca el bocadillo cerrado en sartén a fuego medio, presionando ligeramente con espátula. Cocina 2 o 3 minutos por lado.
- En horno o air fryer: 180 ºC durante unos 5 minutos.
La clave es que el queso realmente funda y el pan se dore sin secarse.
Sácalo y deja reposar un minuto. El queso estará bastante caliente.
Después corta y sirve inmediatamente.
Variaciones que quedan muy bien
La receta base funciona sola, pero admite cambios fáciles:
- Añadir bacón crujiente
- Cambiar cheddar por provolone
- Incorporar tomate natural
- Usar pollo especiado tipo cajún
- Añadir jalapeños
- Poner aguacate
- Sustituir cebolla por pimientos salteados
Si el queso funde bien, casi todo suma.
Cómo conservarlo
- Recién hecho está mucho mejor. Bastante mejor.
- Aun así, si sobra, puedes guardarlo en nevera hasta 24 horas.
- Para recalentar, mejor sartén o air fryer.
- El microondas ablanda demasiado el pan.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocinado: 12 minutos
Tiempo total: 22 minutos
Porciones: 2 bocadillos
Información nutricional: aproximadamente 1.450 kcal totales / unas 725 kcal por bocadillo
Tipo de cocina: casera / internacional
Tipo de comida: comida principal / cena / snack contundente
Dificultad: fácil