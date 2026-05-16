Gallinejas y entresijos: la receta tradicional madrileña paso a paso

Hablar de gallinejas y entresijos es hablar de Madrid en estado puro. De barras llenas, de verbenas, de olor a fritura recién hecha y de esas recetas que despiertan tanta pasión como rechazo entre quien las prueba por primera vez. Porque sí, no son un plato para todo el mundo. Pero quien es fan, lo es de verdad.

Aunque mucha gente las asocia directamente a las fiestas de San Isidro, lo cierto es que forman parte del ADN gastronómico madrileño desde hace generaciones. Son una de las preparaciones más emblemáticas de la casquería castiza, junto a callos o zarajos, y siguen ocupando un lugar especial en tabernas tradicionales y puestos populares.

¿Cuál es la diferencia entre gallinejas y entresijos?

La diferencia es sencilla cuando te la explican bien. Las gallinejas son los intestinos delgados del cordero lechal, preparados normalmente enrollados sobre sí mismos y fritos hasta quedar dorados y crujientes.

Los entresijos, en cambio, son el mesenterio, es decir, la membrana grasa que sostiene y rodea esos intestinos.

Se cocinan juntos porque combinan muy bien: las gallinejas aportan textura más firme y los entresijos un punto más graso y jugoso.

Cómo limpiar las gallinejas antes de cocinarlas

Si compras gallinejas ya preparadas en casquería especializada, parte del trabajo vendrá hecho. Aun así, conviene repasarlas.

Primero, enjuágalas con agua fría abundante.

Retira restos visibles o exceso de grasa si lo hubiera, especialmente en piezas menos limpias.

Después, escúrrelas muy bien.

Y aquí está uno de los pasos que más se saltan: secarlas completamente con papel de cocina. Si entran húmedas al aceite, salpican, se cuecen más que se fríen y pierden ese acabado crujiente que buscas.

Ingredientes para gallinejas y entresijos tradicionales

Para 4 personas:

1 kg de gallinejas

500 g de entresijos

aceite de oliva suave o aceite para fritura abundante

sal fina

limón opcional

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocinado: 15-20 minutos

Dificultad: media

Cómo hacer gallinejas y entresijos paso a paso

Si las piezas son grandes, córtalas en porciones manejables. Pon abundante aceite en una sartén honda, cazuela amplia o freidora. La temperatura ideal ronda los 170-180 ºC. Ese rango importa. Si el aceite está frío, absorberán grasa. Si está excesivamente caliente, se dorarán por fuera demasiado rápido y quedarán mal por dentro. Cuando el aceite esté listo, incorpora primero pequeñas tandas. Fríe durante varios minutos hasta que empiecen a dorarse bien. Los entresijos suelen cocinarse algo antes porque tienen más grasa y menos densidad. Las gallinejas necesitan un poco más para conseguir textura crujiente exterior sin secarse por completo. Retíralas sobre papel absorbente. Sala justo al final. Si te gusta el contraste, unas gotas de limón funcionan sorprendentemente bien.

Consejos para que las gallinejas queden crujientes

Sécalas muy bien, la humedad es enemiga directa del crujiente.

la humedad es enemiga directa del crujiente. Controla el aceite, entre 170 y 180 ºC funciona muy bien.

Sin termómetro, un pequeño trozo debería chisporrotear al instante sin quemarse.

No amontones la sartén, si echas demasiadas piezas juntas, la temperatura baja.

Sala al final

¿Dónde comprar gallinejas y entresijos en Madrid?

No son un producto habitual en cualquier supermercado. Lo normal es encontrarlas en casquerías especializadas, mercados tradicionales o establecimientos muy centrados en cocina castiza.

En Madrid suelen aparecer especialmente en:

Mercado de Maravillas

Mercado de la Cebada

Mercado de Chamartín

Carnicerías tradicionales con sección de casquería

Y durante San Isidro, claro, ganan protagonismo en puestos temporales y locales especializados.

Si no las ves a simple vista, pregunta. Muchas veces trabajan bajo encargo.

Con qué acompañar gallinejas y entresijos

Lo clásico es servirlas recién hechas, muy calientes y con pan de pueblo al lado.

En ambiente festivo madrileño también encajan con vino tinto joven o con la clásica limonada madrileña de San Isidro, esa mezcla popular con vino, fruta y azúcar tan ligada a las fiestas.

o con la clásica limonada madrileña de San Isidro, esa mezcla popular con vino, fruta y azúcar tan ligada a las fiestas. Como tapa funcionan de maravilla.

Preguntas frecuentes

¿Qué son exactamente las gallinejas?

Son los intestinos delgados del cordero lechal, limpiados y fritos hasta quedar dorados y crujientes.

¿Se pueden hacer en freidora de aire?

Técnicamente sí, pero el resultado cambia bastante.

La textura no suele replicar igual la fritura tradicional, sobre todo por la grasa natural del producto.

¿En qué época del año se comen más?

Se pueden encontrar durante todo el año en ciertos locales especializados, pero su momento estrella sigue siendo San Isidro, en mayo.

Un bocado castizo que sigue muy vivo

Las gallinejas y entresijos no buscan gustarle a todo el mundo. Nunca lo hicieron.

Porque hay recetas que no sobreviven por nostalgia. Sobreviven porque todavía hay gente haciendo cola para comérselas bien calientes en plenas fiestas de San Isidro.