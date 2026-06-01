Qué es la entraña de ternera: de dónde sale, cómo cocinarla y receta a la plancha con chimichurri

La entraña de ternera es uno de esos cortes que mucha gente descubre tarde y luego ya no olvida. No tiene la fama del chuletón ni la presencia elegante del solomillo, pero en sabor va sobrada. Su popularidad ha crecido mucho gracias a la parrilla argentina, donde se trata casi como un pequeño tesoro: fuego vivo, sal, punto justo y poco más.

Es un corte fino, fibroso y muy jugoso cuando se cocina bien. Precisamente por eso conviene entender de dónde sale y cómo manejarlo antes de ponerlo sobre la plancha.

Qué es la entraña de ternera y de qué parte del animal sale

La entraña procede de la zona del diafragma de la ternera, cerca de las costillas. Es una pieza alargada, relativamente fina y cubierta por una membrana característica que muchas veces genera dudas al cocinarla.

No es un corte abundante. De cada animal sale poca cantidad, algo que explica en parte por qué suele agotarse rápido en carnicerías especializadas.

El músculo del diafragma: qué función tiene en el animal

El diafragma es un músculo que interviene en la respiración. Al trabajar de forma constante durante la vida del animal, desarrolla una fibra marcada y una textura distinta a la de otros cortes más tiernos y menos activos.

Por qué la entraña tiene ese sabor tan intenso

La entraña concentra mucho sabor porque combina fibra, grasa superficial y una estructura muscular muy activa. No necesita marinadas agresivas ni salsas pesadas. De hecho, cuando la carne es buena, lo mejor suele ser no taparla demasiado.

Entraña fina vs entraña gruesa: diferencias y cuál elegir

La entraña fina es la más apreciada para parrilla y plancha. Es más delgada, se cocina rápido y queda jugosa si se respeta el punto. La entraña gruesa, también vinculada al diafragma, tiene más volumen y una textura algo más firme. Puede resultar sabrosa, pero exige más atención. Para una receta rápida en casa, la fina suele ser la elección más agradecida.

Diferencia entre entraña y falda de ternera

Aunque pueden confundirse por su aspecto fibroso, no son lo mismo. La falda procede de la zona abdominal y suele ser más grande, más plana y más adecuada para guisos, rellenos o cocciones largas.

La entraña, en cambio, funciona mejor con calor fuerte y cocción breve. Plancha, brasa o parrilla. Ahí es donde brilla.

Cómo preparar la entraña antes de cocinar: la membrana

Antes de cocinarla, conviene revisar la pieza. La membrana puede dejarse o retirarse según el resultado que se busque.

Cuándo quitar la membrana y cuándo dejarla

Si se deja, ayuda a proteger la carne del calor directo y aporta un punto crujiente cuando se dora bien. En parrilla argentina es frecuente cocinarla con membrana.

Si se retira, la carne queda más fácil de masticar y absorbe mejor la sal o el aliño. Para plancha doméstica, quitar al menos parte de la membrana suele ser buena idea.

Cómo cortar la entraña a contrafibra

Este paso es clave. La entraña tiene fibras muy visibles, así que hay que cortarla en sentido contrario a esas líneas.

Si se corta a favor de la fibra, la carne parecerá más correosa. A contrafibra, cambia por completo.

Cómo hacer entraña de ternera a la plancha o parrilla

La entraña pide calor alto. La plancha debe estar muy caliente antes de colocar la carne. Nada de ponerla en frío.

Se cocina primero por el lado de la membrana si se conserva. Después se gira y se termina por el otro lado.

Temperatura y tiempo de cocción exactos

Como referencia práctica, una entraña fina necesita entre 2 y 4 minutos por cada lado a fuego fuerte. El tiempo depende del grosor.

Para seguridad alimentaria, las guías oficiales recomiendan que los cortes enteros de ternera alcancen 63 ºC en el centro y reposen al menos 3 minutos. Quien la prefiera más roja debe saber que baja de esa referencia sanitaria.

Por qué la sal va al final y no antes

En cortes finos como la entraña, salar justo al final ayuda a evitar que pierda jugos antes de tocar la plancha. La sal gruesa, añadida al retirar la carne, se integra con el calor residual y no reseca tanto.

Receta de entraña argentina con chimichurri

Cocina la entraña a fuego fuerte, déjala reposar tres minutos y córtala a contrafibra. Sirve con chimichurri hecho con perejil fresco, ajo, orégano, ají molido o guindilla suave, vinagre, aceite y sal.

Debe quedar fresco, ácido y aromático. No una pasta pesada.

Con qué acompañar la entraña de ternera

Le van bien las patatas asadas, una ensalada de tomate, pimientos a la brasa o verduras a la plancha. También funciona con pan crujiente, porque los jugos lo piden casi solos.

Cómo conservar la entraña: nevera y congelación

En nevera, la carne cruda de ternera suele conservarse entre 3 y 5 días si está bien refrigerada. Congelada a -18 ºC mantiene la seguridad durante mucho tiempo, aunque para mejor calidad conviene consumirla en unos meses.

Si ya está cocinada, guárdala tapada y consúmela pronto. Recalentada en sartén fuerte durante poco tiempo conserva mejor textura que en microondas.

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 5 minutos de reposo tras la cocción)

Porciones: 4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 280-320 kcal por ración de entraña a la plancha sin contar acompañamientos ni salsas. El valor exacto puede variar según el contenido graso de la pieza y la cantidad de aceite utilizada.

Tipo de cocina: Argentina / Parrilla sudamericana

Tipo de comida: Plato principal / Carne a la plancha o parrilla

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