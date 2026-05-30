Mojo picón de Canarias: qué ingredientes lleva y cómo hacer la receta auténtica de la abuela

Los ingredientes que lleva la receta auténtica del mojo picón de Canarias puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, es uno de los platos tradicionales más aplaudidos y no es casualidad, es perfecto para una cena o comida o un simple tapeo de lujo en casa. Es hora de saber lo que podemos conseguir con un ingrediente básico que realmente puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, puede ser lo que nos marcará de cerca. Canarias es el lugar de origen de unos manjares que debemos tener en consideración.

Este tipo de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar a toda velocidad. Es hora de conseguir una mezcla de sabores e ingredientes que hasta pueden acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una mezcla importante de sabores. Un cambio de tendencia que quiere acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Volveremos a cocinar y lo haremos con los platos más típicos de estos días, por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos elementos que pueden ser esenciales en estos días. Unas patatas de este tipo son la tapa o la guarnición que buscamos.

De Canarias nos llega el mojo picón

Tenemos la suerte de tener un territorio repleto de recetas importantes que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que todo puede ser clave.

Este tipo de comidas típicas la podemos preparar con algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que se puede cocinar desde cualquier parte del país.

Los secretos de estas recetas que parecen más deliciosas en vivo y en directo, son unos ingredientes que las abuelas, expertas en este tipo de elaboraciones son capaces de poner en práctica. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de apostar por una combinación de ingredientes que hasta la fecha no sabíamos.

Un buen mojó picón puede ser más fácil de preparar con una receta de esas que impresionan. Si te apetece viajar a Canarias sin salir de tu cocina, no dudes en sumergirte en estos sabores.

Ingredientes y receta de la abuela

Las abuelas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Un plato tradicional que se prepara en un abrir y cerrar de ojos y estará de vicio. Estas patatas son un básico que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Ingredientes:

15-20 patatas pequeñas

Sal

Para el mojo rojo:

3 dientes de ajo

1 cucharadita de sal gorda

2 cucharaditas de pimentón picante

1 guindilla seca pequeña

1 cucharada de vinagre

2 cucharadas de aceite de oliva

Para el mojo verde:

3 dientes de ajo

1 cucharada de sal gorda

Perejil fresco o cilantro

2 cucharadas de vinagre

3 cucharadas de aceite de oliva

Cómo preparar papas arrugás con mojo picón

Vamos a empezar esta deliciosa receta preparando las patatas. Lo ideal es usar patatas pequeñas de más o menos el mismo tamaño. Existe la llamada patata canaria que es la más adecuada, en su defecto unas patatas de guarnición nos servirán. Las ponemos a hervir con agua y sal. Mientras las patatas se están cocinando seguiremos con el mojo rojo. Los ajos son un ingrediente imprescindible para esta receta. Los pelaremos y picaremos lo más finitos posibles. El toque de gracia de estas patatas lo recibiremos de un punto de guindilla. Partimos la guindilla y la ponemos en el mortero con los ajos. Le añadiremos la sal gorda y un poquito de pimentón. Removemos mientras vamos añadiendo el vinagre y el aceite, en cierta manera es como si estuviéramos haciendo un alioli, no hay que tener prisa, se debe ir emulsionando poco a poco. Repetimos la operación con el mojo verde. A diferencia de este le añadiremos el perejil fresco para darle color. Colocamos en el mortero y le incorporamos los ajos pelados y picados. Agregaremos vinagre y aceite de oliva. Removemos hasta tener listo este segundo mojo. Escurrimos las patatas y las servimos con los dos tipos de mojo al lado para que cada uno se sirva. Tendremos listo un plato tradicional cargado de sabor y de color muy fácil de cocinar.

Con unos buenos embutidos nacionales, un pan de pueblo y un buen vino tinto o blanco, las posibilidades de esta receta son enormes. Una cena, comida o tapa de esas que nos hacen viajar sin salir de casa.