Una receta casera para disfrutar: fideuá de pollo. La fideuá es una receta tradicional de Gandía que se prepara con marisco y pescado. Esta receta es una versión usando fideos gruesos y pollo en lugar de pescado, al igual que hay paellas mixtas con pollo o conejo. En Okdiario-recetas te contamos cómo preparar esta fideuá de pollo.

Si te apetece hacer una receta de fideuá pero no tienes marisco o pescado, y en cambio si tienes pollo congelado, esta receta te viene ‘que ni pintada’. Se tarda menos en prepararla que el arroz y la textura y sabor son distintos. Es una receta apañada ya que ajustando un poco los ingredientes puedes hacerla para más comensales (puede llevar más tropezones de pollo menos, lo importante es ajustar la pasta y el caldo).

Para preparar una buena fideuá de pollo no hacen falta ingredientes extraños. Fideos del número 3 o específicos para fideuá, pollo troceado, cebolla, tomate, ajo, aceite de oliva y un caldo casero de ave suelen ser más que suficientes. La diferencia no está tanto en los ingredientes como en la forma de tratarlos.

Un buen dorado inicial del pollo aporta muchísimo sabor. De hecho, es uno de esos pasos que conviene no acelerar. Cuando la carne adquiere un tono tostado y aparecen pequeños restos caramelizados en el fondo de la paellera, empieza a construirse el carácter del plato.

La receta original de fideuá

Hay que decir que la receta original de la fideuá, surge en Gandía y todas las demás se pueden inspirar en ella o adoptar el mismo nombre ‘fideuá’ por extensión, al llevar fideos gruesos y tener una textura seca.

La fideuá se crea en 1930 en Gandía gracias al cocinero de un pesquero de la zona llamdo Gabriel Rodríguez Pastor. Solía preparar arroces con la pesca del día, pero un día sustituyo el arroz por pasta y creó la fideuá, más de 80 años después su receta es famosa en todo el mundo, en Valencia y Levante en general la fideuá al igual que la paella es una receta de ‘celebraciónes’ para reunir a familiares y amigos. Recetas caseras entrañables que a pesar del tiempo o han variado, y seguramente por eso gusta tanto.

Receta de fideuá de pollo

Ingredientes para 4 personas

350 g de fideos gruesos

300 g de carne de pollo cortada en trozos

2 pimientos rojo

4 dientes de ajo

150 ml de tomate natural tamizado

800 ml de caldo de pollo

¼ de cucharadita de colorante o azafrán molido

Aceite de oliva

Sal

1 cucharada de perejil picado

El zumo de medio limón