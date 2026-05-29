Fideuá de pollo: receta casera tradicional paso a paso con todos los trucos
Aprende a hacer fideuá de pollo casera paso a paso: ingredientes, el truco de tostar los fideos, cómo hacer la salmorreta y cómo conseguir que quede seca y sabrosa.
Fideuá para 4 personas
Fideuá de la abuela
Fideuá thermomix
Una receta casera para disfrutar: fideuá de pollo. La fideuá es una receta tradicional de Gandía que se prepara con marisco y pescado. Esta receta es una versión usando fideos gruesos y pollo en lugar de pescado, al igual que hay paellas mixtas con pollo o conejo. En Okdiario-recetas te contamos cómo preparar esta fideuá de pollo.
Si te apetece hacer una receta de fideuá pero no tienes marisco o pescado, y en cambio si tienes pollo congelado, esta receta te viene ‘que ni pintada’. Se tarda menos en prepararla que el arroz y la textura y sabor son distintos. Es una receta apañada ya que ajustando un poco los ingredientes puedes hacerla para más comensales (puede llevar más tropezones de pollo menos, lo importante es ajustar la pasta y el caldo).
Para preparar una buena fideuá de pollo no hacen falta ingredientes extraños. Fideos del número 3 o específicos para fideuá, pollo troceado, cebolla, tomate, ajo, aceite de oliva y un caldo casero de ave suelen ser más que suficientes. La diferencia no está tanto en los ingredientes como en la forma de tratarlos.
Un buen dorado inicial del pollo aporta muchísimo sabor. De hecho, es uno de esos pasos que conviene no acelerar. Cuando la carne adquiere un tono tostado y aparecen pequeños restos caramelizados en el fondo de la paellera, empieza a construirse el carácter del plato.
La receta original de fideuá
Hay que decir que la receta original de la fideuá, surge en Gandía y todas las demás se pueden inspirar en ella o adoptar el mismo nombre ‘fideuá’ por extensión, al llevar fideos gruesos y tener una textura seca.
La fideuá se crea en 1930 en Gandía gracias al cocinero de un pesquero de la zona llamdo Gabriel Rodríguez Pastor. Solía preparar arroces con la pesca del día, pero un día sustituyo el arroz por pasta y creó la fideuá, más de 80 años después su receta es famosa en todo el mundo, en Valencia y Levante en general la fideuá al igual que la paella es una receta de ‘celebraciónes’ para reunir a familiares y amigos. Recetas caseras entrañables que a pesar del tiempo o han variado, y seguramente por eso gusta tanto.
Receta de fideuá de pollo
Ingredientes para 4 personas
Preparación
- Corta en trozos finos los pimientos, los ajos los dejas en trozos gruesos. Prepara una sartén o cazuela amplia con aceite de oliva virgen extra. Sofríe los pimientos y los ajos durante dos minutos. Añade el tomate frito y un poco de perejil.
- Incorpora los trozos de pollo y cocina el sofrito unos cuatro minutos. Probarlo y añadir sal y pimienta.
- A continuación agrega los fideos, el colorante o perejil picado y el caldo de pollo.
Cocinar 10-12 minutos a fuego lento. Apagar el fuego, añadir zumo de limón y tapar el recipiente con un paño o tapadera, dejar reposar cuatro minutos.
El truco de tostar los fideos: por qué marca la diferencia
Tostar los fideos antes de añadir el caldo no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Durante ese proceso desarrollan matices más intensos, absorben mejor los aromas del sofrito y mantienen una textura más agradable durante la cocción.
La diferencia se nota especialmente cuando la fideuá reposa unos minutos antes de servirse. Los fideos conservan mejor su estructura y evitan quedar excesivamente blandos.
Muchos cocineros valencianos consideran este paso casi tan importante como el propio caldo.
En el horno vs en la sartén: cuál es mejor
- La sartén ofrece más control. Permite observar constantemente el color de los fideos y retirarlos justo cuando alcanzan ese tono dorado tan buscado. Para cantidades domésticas suele ser la opción más cómoda.
- El horno también funciona muy bien, especialmente cuando se preparan varias raciones. El tostado resulta más uniforme, aunque exige cierta vigilancia porque los fideos pasan del punto perfecto al exceso de color con bastante rapidez.
Qué es la salmorreta y por qué es clave en la fideuá
Fuera de la Comunidad Valenciana todavía hay muchas personas que nunca han oído hablar de la salmorreta. Sin embargo, es uno de esos secretos que ayudan a explicar por qué algunas fideuás tienen un sabor tan profundo.
La salmorreta es una base concentrada elaborada con tomate, ajo, aceite de oliva y ñoras. Todo se cocina lentamente hasta obtener una pasta intensa y aromática. Muchos restaurantes especializados la utilizan como parte fundamental de sus elaboraciones.
Diferencia entre fideuá y paella: no son lo mismo
Desde lejos pueden parecer primas hermanas. De cerca, las diferencias resultan bastante evidentes.
La más conocida es la sustitución del arroz por fideos, aunque el cambio va mucho más allá de la apariencia. Cada ingrediente absorbe el caldo de forma distinta y genera sensaciones completamente diferentes en boca.
La paella busca que cada grano conserve cierta independencia. La fideuá, en cambio, ofrece una textura más envolvente. Los fideos absorben rápidamente los sabores y crean un conjunto más compacto.
También cambia la experiencia visual. En una buena fideuá es habitual ver cómo algunos fideos se levantan ligeramente durante la cocción, formando pequeñas puntas doradas que aportan textura.
Con qué acompañar la fideuá de pollo: alioli y más opciones
El alioli es probablemente el acompañamiento más habitual. Una pequeña cucharada mezclada con los fideos aporta cremosidad y un ligero contraste que funciona especialmente bien con el pollo.
No obstante, existen otras alternativas interesantes. Una ensalada sencilla de tomate y cebolla ayuda a refrescar el conjunto. También funcionan bien algunas verduras a la plancha o una ensalada verde con un aliño suave.
Fideuá de pollo caldosa vs seca: cómo conseguir cada textura
La versión seca es la más cercana a la tradición valenciana. Los fideos absorben prácticamente todo el caldo y quedan sueltos, concentrando una gran intensidad de sabor.
La fideuá caldosa ofrece una experiencia distinta. Conserva parte del líquido y resulta más melosa, especialmente agradable durante los meses fríos o cuando se busca una comida más reconfortante.
La diferencia está en la cantidad de caldo utilizada y en el tiempo de cocción. No hay una opción mejor que otra. De hecho, muchas familias alternan ambas versiones según la ocasión.
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: 620 kcal por ración aproximadamente
Tipo de cocina: Valenciana / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal