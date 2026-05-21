Recetas de gazpacho: cómo hacer el andaluz tradicional y sus variantes más deliciosas
Recetas de gazpacho: aprende a hacer el andaluz tradicional y sus variantes más deliciosas, como el gazpacho de sandía, de fresas o el ajoblanco malagueño.
Gazpacho andaluz en Thermomix
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El gazpacho es uno de esos platos que definen el verano español casi sin discusión. Refrescante, ligero y cargado de sabor, lleva décadas siendo un imprescindible cuando aprieta el calor. Su origen está en Andalucía, aunque la receta ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Antes incluso de incorporar tomate, ya existían preparaciones similares elaboradas con pan, ajo, aceite y vinagre. Incluso se puede hacer gazpacho con huevos.
Hoy el gazpacho clásico convive con versiones más creativas, frutales o incluso verdes. Y lo mejor es que casi todas funcionan sorprendentemente bien.
Receta de gazpacho andaluz tradicional
Aquí está la base de todo. El gazpacho andaluz auténtico apuesta por ingredientes sencillos y mucha frescura.
Ingredientes del gazpacho andaluz
Para 4 personas:
Paso a paso del gazpacho tradicional
- Lava bien todas las verduras.
- Trocea los tomates, el pepino y el pimiento en piezas grandes. No hace falta obsesionarse con el corte porque luego todo irá triturado.
- Pela el ajo y, si quieres un sabor más suave, retírale el germen interior.
- Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora, incluido el pan troceado.
- Añade sal, aceite y vinagre.
- Tritura durante varios minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Si buscas una textura más fina, cuélalo con un colador o chino.
- Añade agua fría poco a poco hasta ajustar consistencia.
- Después, nevera.
- Muy frío siempre sabe mejor.
- Para un toque especial, se puede agregar remolacha.
Trucos para que quede perfecto
- El tomate marca media receta. Si no está maduro y sabroso, el resultado baja bastante.
- El vinagre mejor que sea bueno; el de Jerez suele funcionar especialmente bien.
- No te pases con el ajo.
- Y un detalle sencillo: dejar reposar una hora en frío mejora muchísimo el sabor.
Gazpacho de sandía
La sandía aporta dulzor, frescura y una textura muy ligera.
Ingredientes
- 500 g de sandía sin semillas
- 500 g de tomate
- medio pepino
- medio pimiento verde
- aceite de oliva
- vinagre suave
- sal
- incluso se puede hacer gazpacho de sandía y remolacha
Preparación
- Tritura todo junto hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Ajusta sal y acidez.
- Sirve muy frío.
Gazpacho de fresas
Las fresas dan un punto ácido-dulce muy interesante.
Ingredientes
- 400 g de tomates
- 300 g de fresas
- medio pepino
- medio pimiento verde
- aceite de oliva
- vinagre
- sal
Preparación
- Exactamente igual que el tradicional.
- Todo a la batidora, triturar bien, colar si quieres textura más fina y enfriar.
Gazpacho verde con aguacate y pepino
Aquí cambiamos bastante el perfil, más cremoso y vegetal.
Ingredientes
- 1 aguacate maduro
- 1 pepino
- medio pimiento verde
- un poco de espinaca fresca
- zumo de lima
- aceite de oliva
- agua fría
- sal
Preparación
- Tritura hasta obtener crema ligera.
- Ajusta con agua según prefieras.
Ajoblanco: el gazpacho blanco de Málaga
Aunque técnicamente no lleva tomate, suele entrar en la familia de gazpachos fríos andaluces.
Ingredientes
- 200 g de almendras crudas
- 100 g de pan
- 1 diente de ajo
- aceite de oliva
- vinagre
- agua fría
- sal
Preparación
- Remoja el pan.
- Tritura con almendras, ajo, aceite, vinagre y agua hasta conseguir crema fina.
- Tradicionalmente se sirve muy frío, a veces con uvas.
Diferencia entre gazpacho y salmorejo
- El gazpacho es más ligero, líquido y lleva más verduras: tomate, pepino, pimiento, ajo…
- El salmorejo es mucho más espeso, cremoso y con menos ingredientes. Básicamente tomate, pan, ajo y aceite.
El primero se bebe casi como sopa fría.
El segundo se come con cuchara.
Cuánto aguanta el gazpacho en la nevera
Bien guardado en recipiente hermético, el gazpacho aguanta entre 2 y 4 días en nevera.
Cuanto más fresco esté el ingrediente inicial, mejor conservación.
Si lleva fruta como sandía o fresas, mejor consumir antes.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional aproximada (gazpacho tradicional completo):
Calorías totales: entre 650 y 850 kcal
Calorías por ración: 160-210 kcal
Tipo de cocina: Cocina andaluza / cocina española tradicional
Tipo de comida: Sopa fría / entrante / plato ligero