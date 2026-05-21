Recetas fáciles

Recetas de gazpacho: cómo hacer el andaluz tradicional y sus variantes más deliciosas

Gazpacho
Receta de gazpacho.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Recetas de gazpacho: aprende a hacer el andaluz tradicional y sus variantes más deliciosas, como el gazpacho de sandía, de fresas o el ajoblanco malagueño.

Gazpacho andaluz en Thermomix

¿Qué pasa si comes gazpacho todos los días?

Crema de melón con almendras y uvas

El gazpacho es uno de esos platos que definen el verano español casi sin discusión. Refrescante, ligero y cargado de sabor, lleva décadas siendo un imprescindible cuando aprieta el calor. Su origen está en Andalucía, aunque la receta ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Antes incluso de incorporar tomate, ya existían preparaciones similares elaboradas con pan, ajo, aceite y vinagre. Incluso se puede hacer gazpacho con huevos.

Hoy el gazpacho clásico convive con versiones más creativas, frutales o incluso verdes. Y lo mejor es que casi todas funcionan sorprendentemente bien.

Receta de gazpacho andaluz tradicional

Aquí está la base de todo. El gazpacho andaluz auténtico apuesta por ingredientes sencillos y mucha frescura.

Ingredientes del gazpacho andaluz

Para 4 personas:

  • 1 kg de tomates maduros
  • 1 pepino pequeño
  • 1 pimiento verde italiano
  • 1 diente de ajo
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 20 ml de vinagre de Jerez
  • 100 g de pan blanco del día anterior
  • sal
  • agua fría al gusto

    • Paso a paso del gazpacho tradicional

    1. Lava bien todas las verduras.
    2. Trocea los tomates, el pepino y el pimiento en piezas grandes. No hace falta obsesionarse con el corte porque luego todo irá triturado.
    3. Pela el ajo y, si quieres un sabor más suave, retírale el germen interior.
    4. Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora, incluido el pan troceado.
    5. Añade sal, aceite y vinagre.
    6. Tritura durante varios minutos hasta conseguir una mezcla homogénea.
    7. Si buscas una textura más fina, cuélalo con un colador o chino.
    8. Añade agua fría poco a poco hasta ajustar consistencia.
    9. Después, nevera.
    10. Muy frío siempre sabe mejor.
    11. Para un toque especial, se puede agregar remolacha.

    Trucos para que quede perfecto

    • El tomate marca media receta. Si no está maduro y sabroso, el resultado baja bastante.
    • El vinagre mejor que sea bueno; el de Jerez suele funcionar especialmente bien.
    • No te pases con el ajo.
    • Y un detalle sencillo: dejar reposar una hora en frío mejora muchísimo el sabor.

    Gazpacho de sandía

    La sandía aporta dulzor, frescura y una textura muy ligera.Gazpacho de sandía en Thermomix

    Ingredientes

    • 500 g de sandía sin semillas
    • 500 g de tomate
    • medio pepino
    • medio pimiento verde
    • aceite de oliva
    • vinagre suave
    • sal
    • incluso se puede hacer gazpacho de sandía y remolacha

    Preparación

    1. Tritura todo junto hasta conseguir una mezcla homogénea.
    2. Ajusta sal y acidez.
    3. Sirve muy frío.

    Gazpacho de fresas

    Las fresas dan un punto ácido-dulce muy interesante.

    Ingredientes

    • 400 g de tomates
    • 300 g de fresas
    • medio pepino
    • medio pimiento verde
    • aceite de oliva
    • vinagre
    • sal

    Preparación

    1. Exactamente igual que el tradicional.
    2. Todo a la batidora, triturar bien, colar si quieres textura más fina y enfriar.

    Gazpacho verde con aguacate y pepino

    Aquí cambiamos bastante el perfil, más cremoso y vegetal.

    Ingredientes

    • 1 aguacate maduro
    • 1 pepino
    • medio pimiento verde
    • un poco de espinaca fresca
    • zumo de lima
    • aceite de oliva
    • agua fría
    • sal

    Preparación

    1. Tritura hasta obtener crema ligera.
    2. Ajusta con agua según prefieras.

    Ajoblanco: el gazpacho blanco de Málaga

    Aunque técnicamente no lleva tomate, suele entrar en la familia de gazpachos fríos andaluces.

    Ingredientes

    • 200 g de almendras crudas
    • 100 g de pan
    • 1 diente de ajo
    • aceite de oliva
    • vinagre
    • agua fría
    • sal

    Preparación

    1. Remoja el pan.
    2. Tritura con almendras, ajo, aceite, vinagre y agua hasta conseguir crema fina.
    3. Tradicionalmente se sirve muy frío, a veces con uvas.

    Diferencia entre gazpacho y salmorejo

    1. El gazpacho es más ligero, líquido y lleva más verduras: tomate, pepino, pimiento, ajo…
    2. El salmorejo es mucho más espeso, cremoso y con menos ingredientes. Básicamente tomate, pan, ajo y aceite.

    El primero se bebe casi como sopa fría.

    El segundo se come con cuchara.

    Cuánto aguanta el gazpacho en la nevera

    Bien guardado en recipiente hermético, el gazpacho aguanta entre 2 y 4 días en nevera.

    Cuanto más fresco esté el ingrediente inicial, mejor conservación.

    Si lleva fruta como sandía o fresas, mejor consumir antes.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Porciones: 4 personas

    Información nutricional aproximada (gazpacho tradicional completo):

    Calorías totales: entre 650 y 850 kcal
    Calorías por ración: 160-210 kcal

    Tipo de cocina: Cocina andaluza / cocina española tradicional
    Tipo de comida: Sopa fría / entrante / plato ligero

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas