Recetas de gazpacho: cómo hacer el andaluz tradicional y sus variantes más deliciosas

El gazpacho es uno de esos platos que definen el verano español casi sin discusión. Refrescante, ligero y cargado de sabor, lleva décadas siendo un imprescindible cuando aprieta el calor. Su origen está en Andalucía, aunque la receta ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Antes incluso de incorporar tomate, ya existían preparaciones similares elaboradas con pan, ajo, aceite y vinagre. Incluso se puede hacer gazpacho con huevos.

Hoy el gazpacho clásico convive con versiones más creativas, frutales o incluso verdes. Y lo mejor es que casi todas funcionan sorprendentemente bien.

Receta de gazpacho andaluz tradicional

Aquí está la base de todo. El gazpacho andaluz auténtico apuesta por ingredientes sencillos y mucha frescura.

Ingredientes del gazpacho andaluz

Para 4 personas:

1 kg de tomates maduros

1 pepino pequeño

1 pimiento verde italiano

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva virgen extra

20 ml de vinagre de Jerez

100 g de pan blanco del día anterior

sal

agua fría al gusto

Paso a paso del gazpacho tradicional

Lava bien todas las verduras. Trocea los tomates, el pepino y el pimiento en piezas grandes. No hace falta obsesionarse con el corte porque luego todo irá triturado. Pela el ajo y, si quieres un sabor más suave, retírale el germen interior. Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora, incluido el pan troceado. Añade sal, aceite y vinagre. Tritura durante varios minutos hasta conseguir una mezcla homogénea. Si buscas una textura más fina, cuélalo con un colador o chino. Añade agua fría poco a poco hasta ajustar consistencia. Después, nevera. Muy frío siempre sabe mejor. Para un toque especial, se puede agregar remolacha.

Trucos para que quede perfecto

El tomate marca media receta. Si no está maduro y sabroso, el resultado baja bastante.

Si no está maduro y sabroso, el resultado baja bastante. El vinagre mejor que sea bueno ; el de Jerez suele funcionar especialmente bien.

; el de Jerez suele funcionar especialmente bien. No te pases con el ajo.

Y un detalle sencillo: dejar reposar una hora en frío mejora muchísimo el sabor.

Gazpacho de sandía

La sandía aporta dulzor, frescura y una textura muy ligera.

Ingredientes

500 g de sandía sin semillas

500 g de tomate

medio pepino

medio pimiento verde

aceite de oliva

vinagre suave

sal

incluso se puede hacer gazpacho de sandía y remolacha

Preparación

Tritura todo junto hasta conseguir una mezcla homogénea. Ajusta sal y acidez. Sirve muy frío.

Gazpacho de fresas

Las fresas dan un punto ácido-dulce muy interesante.

Ingredientes

400 g de tomates

300 g de fresas

medio pepino

medio pimiento verde

aceite de oliva

vinagre

sal

Preparación

Exactamente igual que el tradicional. Todo a la batidora, triturar bien, colar si quieres textura más fina y enfriar.

Gazpacho verde con aguacate y pepino

Aquí cambiamos bastante el perfil, más cremoso y vegetal.

Ingredientes

1 aguacate maduro

1 pepino

medio pimiento verde

un poco de espinaca fresca

zumo de lima

aceite de oliva

agua fría

sal

Preparación

Tritura hasta obtener crema ligera. Ajusta con agua según prefieras.

Ajoblanco: el gazpacho blanco de Málaga

Aunque técnicamente no lleva tomate, suele entrar en la familia de gazpachos fríos andaluces.

Ingredientes

200 g de almendras crudas

100 g de pan

1 diente de ajo

aceite de oliva

vinagre

agua fría

sal

Preparación

Remoja el pan. Tritura con almendras, ajo, aceite, vinagre y agua hasta conseguir crema fina. Tradicionalmente se sirve muy frío, a veces con uvas.

Diferencia entre gazpacho y salmorejo

El gazpacho es más ligero, líquido y lleva más verduras: tomate, pepino, pimiento, ajo… El salmorejo es mucho más espeso, cremoso y con menos ingredientes. Básicamente tomate, pan, ajo y aceite.

El primero se bebe casi como sopa fría.

El segundo se come con cuchara.

Cuánto aguanta el gazpacho en la nevera

Bien guardado en recipiente hermético, el gazpacho aguanta entre 2 y 4 días en nevera.

Cuanto más fresco esté el ingrediente inicial, mejor conservación.

Si lleva fruta como sandía o fresas, mejor consumir antes.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada (gazpacho tradicional completo):

Calorías totales: entre 650 y 850 kcal

Calorías por ración: 160-210 kcal

Tipo de cocina: Cocina andaluza / cocina española tradicional

Tipo de comida: Sopa fría / entrante / plato ligero