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Michirones murcianos: receta tradicional de habas secas con chorizo paso a paso

Michirones
Michirones murcianos.
Francisco María
  • Francisco María
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Aprende a hacer michirones murcianos caseros con esta receta tradicional de habas secas, chorizo y jamón. Paso a paso y con todos los trucos.

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Los michirones son uno de esos platos con auténtico sabor a tradición que en Murcia se viven casi como una seña de identidad. Como ingrediente principal tenemos las habas, secas además, que se cocinan a fuego lento con jamón, huesos de jamón y embutidos en su caso. El resultado es un caldo con sabor y con el recuerdo de la cocina tradicional.

Es una receta humilde, de esas nacidas en el campo, como ocurrió con platos tradicionales tan conocidos como las migas o ciertas versiones de la paella. Se elaboraban con lo que había a mano: ingredientes sencillos, económicos y fáciles de conservar.

Michirones

Servidos en pequeñas cazuelas de barro, con un buen trozo de pan al lado, los michirones siguen ocupando un lugar especial dentro de la gastronomía murciana.

Qué son los michirones y de dónde son

Como hemos visto, se trata de un guiso con tradición de la región de Murcia, que se elabora con habas secas, embutidos como el chorizo, hueso de jamón, laurel, ajo y diferentes especias. La tradición dice que las habas secas se usaban en la cocina rural murciana para un plato campesino energético.

Michirones

Qué ingredientes llevan los michirones murcianos

La receta tradicional mantiene una base bastante reconocible, aunque como pasa con casi cualquier plato popular, cada casa tiene sus pequeños matices.

Ingredientes para 4 personas

  • 1 kilo de habas secas
    (también puedes usar habas congeladas o ya cocidas, aunque el resultado cambia y pierde parte del carácter tradicional)
  • 1 hueso de jamón
  • 100 gramos de chorizo sarta dulce cortado en rodajas
  • 100 gramos de panceta o bacon
  • 5 dientes de ajo
  • 1 guindilla
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Pimienta negra
  • Sal
  • Agua
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    En algunas versiones se incorpora un toque de pimentón picante o incluso algo de morcilla, pero la receta más clásica suele girar alrededor de estos ingredientes.

    Cuánto tiempo hay que poner las habas en remojo

    Si vas a preparar los michirones como marca la receta tradicional, usando habas secas, el remojo es obligatorio.

    Lo ideal es dejarlas entre 36 y 48 horas, cambiando el agua cada 8 o 10 horas aproximadamente.

    Es necesario hidratar bien las habas. Si prefieres ahorrar tiempo, puedes recurrir a habas congeladas o cocidas. Eso sí, el sabor y la textura no serán exactamente iguales.

    Cómo hacer michirones en olla exprés

    Usar olla exprés facilita mucho la preparación y reduce bastante los tiempos, algo que se agradece con recetas de cuchara como esta.

    Preparación paso a paso

    Cuando las habas hayan terminado el remojo, escúrrelas bien.

    Colócalas dentro de la olla exprés junto con:

    • el hueso de jamón
    • la hoja de laurel
    • la guindilla
    • agua suficiente, pero sin cubrirlas en exceso

    Aquí conviene no pasarse con el agua. Si añades demasiada, el guiso puede acabar más líquido de lo deseado.

    Cierra la olla y cocina durante 15 minutos desde que alcance presión.

    Cocina útil

    Después, deja reposar hasta que puedas abrirla sin problema.

    Al abrirla, el interior seguirá manteniendo bastante calor, y eso juega a tu favor.

    En ese momento incorpora:

    • el chorizo en rodajas
    • la panceta troceada
    • los dientes de ajo
    • el pimentón dulce
    • pimienta negra al gusto

    Remueve con cuidado para repartir bien todos los ingredientes.

    Después vuelve a tapar la olla, pero esta vez sin encender el fuego.

    Déjala reposar unos 5 minutos. Con el calor residual, el chorizo y la panceta terminarán de cocinarse poco a poco sin resecarse ni endurecerse demasiado.

    Rectifica el punto de sal

    Si al final ves demasiado caldo, puedes retirar un poco antes del último reposo.

    La idea no es conseguir una sopa, sino un guiso con cuerpo y sabor concentrado.

    Con qué se acompañan los michirones: pan, vino y guarnición

    Los michirones piden pan. Mucho pan. Ese caldo con sabor intenso prácticamente obliga a mojar, así que una buena barra crujiente suele ser casi imprescindible.

    En cuanto a la bebida, en Murcia es bastante habitual acompañarlos con vino tinto joven, algún vino de la tierra o simplemente una cerveza bien fría, especialmente cuando se sirven como tapa.

    ¿Guarnición? No es un plato que la necesite especialmente. Aun así, hay quien los acompaña con algo ligero para equilibrar:

    • encurtidos
    • aceitunas
    • ensalada sencilla
    • cebolla tierna

    Algo fresco siempre ayuda cuando el plato principal tiene tanta intensidad.

    Diferencia entre michirones y habas con jamón

    Aunque ambos platos comparten las habas como ingrediente principal, realmente son preparaciones bastante distintas.

    Michirones

    Las habas con jamón suelen elaborarse con habas frescas, ajo, cebolla, aceite de oliva y tacos de jamón. Es una receta mucho más ligera, rápida de preparar y con un sabor más limpio y directo.

    Los michirones, en cambio, juegan en otro terreno. Aquí hablamos de un guiso de cuchara, con habas secas, caldo, embutidos, especias y una cocción más prolongada que desarrolla sabores mucho más intensos.

    Mientras las habas con jamón encajan perfectamente como plato diario o entrante suave, los michirones tienen ese punto contundente que apetece especialmente en días frescos o como tapa potente para compartir.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 45 minutos (sin contar el remojo de las habas, que requiere entre 36 y 48 horas si son secas)

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional (aproximada por receta completa):

    • Calorías totales: entre 2.000 y 2.400 kcal, dependiendo del tipo de chorizo, panceta y cantidad de grasa utilizada
    • Proteínas: 110-140 g
    • Grasas: 120-160 g
    • Hidratos de carbono: 130-170 g
    • Fibra: 35-50 g

    Calorías aproximadas por ración: entre 500 y 600 kcal

    Tipo de cocina: Cocina tradicional murciana / cocina española

    Tipo de comida: Plato principal / guiso de cuchara / tapa tradicional contundente

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