Michirones murcianos: receta tradicional de habas secas con chorizo paso a paso

Los michirones son uno de esos platos con auténtico sabor a tradición que en Murcia se viven casi como una seña de identidad. Como ingrediente principal tenemos las habas, secas además, que se cocinan a fuego lento con jamón, huesos de jamón y embutidos en su caso. El resultado es un caldo con sabor y con el recuerdo de la cocina tradicional.

Es una receta humilde, de esas nacidas en el campo, como ocurrió con platos tradicionales tan conocidos como las migas o ciertas versiones de la paella. Se elaboraban con lo que había a mano: ingredientes sencillos, económicos y fáciles de conservar.

Servidos en pequeñas cazuelas de barro, con un buen trozo de pan al lado, los michirones siguen ocupando un lugar especial dentro de la gastronomía murciana.

Qué son los michirones y de dónde son

Como hemos visto, se trata de un guiso con tradición de la región de Murcia, que se elabora con habas secas, embutidos como el chorizo, hueso de jamón, laurel, ajo y diferentes especias. La tradición dice que las habas secas se usaban en la cocina rural murciana para un plato campesino energético.

Qué ingredientes llevan los michirones murcianos

La receta tradicional mantiene una base bastante reconocible, aunque como pasa con casi cualquier plato popular, cada casa tiene sus pequeños matices.

Ingredientes para 4 personas

1 kilo de habas secas

(también puedes usar habas congeladas o ya cocidas, aunque el resultado cambia y pierde parte del carácter tradicional)

1 hueso de jamón

100 gramos de chorizo sarta dulce cortado en rodajas

100 gramos de panceta o bacon

5 dientes de ajo

1 guindilla

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Pimienta negra

Sal

Agua