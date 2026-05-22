Cheesecake vasca de pistacho cremosa
Si te gustan las tartas de queso y quieres algo un poco diferente, no te pierdas esta cheesecake vasca de pistacho.
Hay tartas de queso buenas. Y luego está la cheesecake vasca, que aporta otros matices. Ese exterior tostado casi quemadito, el centro tembloroso y una textura entre crema y nube tienen algo adictivo. Si además le sumas pistacho, el asunto mejora bastante.
Porque el pistacho no solo aporta color. También da profundidad, un sabor más elegante y ese punto ligeramente tostado que encaja de maravilla con el queso crema.
No es una receta complicada, aunque tiene sus pequeños trucos. Como casi todas las que parecen fáciles.
Ingredientes para cheesecake vasca de pistacho
Para un molde redondo de unos 20 cm:
Si encuentras buena crema de pistacho, mejor. Hay bastante diferencia entre una intensa y otra que sabe básicamente a azúcar teñido.
Cómo hacer cheesecake vasca de pistacho paso a paso
- Empieza precalentando el horno a 210 ºC con calor arriba y abajo.
- Mientras tanto, forra el molde con papel de horno arrugado. Sí, arrugado a propósito. Esa textura irregular tan característica de la cheesecake vasca sale precisamente de ahí.
- En un bol grande mezcla el queso crema con el azúcar.
- No hace falta montar nada ni obsesionarse con meter aire. Solo integrar bien.
- Añade los huevos uno a uno.
- Mezcla suavemente tras cada incorporación.
- Después entra la nata, la crema de pistacho, la vainilla si la usas y la pizca de sal.
- Tritura ligeramente los pistachos o pícalos finos, según quieras notar textura o no. Incorpóralos.
- Por último, añade la harina tamizada.
- Remueve hasta conseguir una mezcla homogénea, bastante fluida.
- Vierte la masa en el molde.
- Hornea entre 35 y 40 minutos a 190 grados, aunque aquí manda más el aspecto que el reloj.
- La superficie debe quedar bien tostada, casi al límite de parecer demasiado hecha, mientras el centro todavía se mueve ligeramente al sacudir el molde.
El truco para que quede realmente cremosa
Aquí está la diferencia entre una cheesecake memorable y una simplemente correcta.
- Primero: no sobrehornear. Si esperas a que el centro esté completamente firme dentro del horno, cuando enfríe tendrás una tarta bastante más seca de lo que querías.
- Segundo: ingredientes a temperatura ambiente. Especialmente queso y huevos.
- Tercero: buena nata. La materia grasa importa mucho en este tipo de recetas.
- Y otro detalle: no abuses de la harina. Aquí solo ayuda a estabilizar ligeramente. No queremos convertir esto en un bizcocho.
¿Qué crema de pistacho usar?
No todas funcionan igual. La ideal es una crema con porcentaje alto de pistacho real, sin exceso de azúcar ni aceites raros que tapen el sabor.
Si usas crema tipo untable muy dulce, el resultado cambia bastante.
Otra opción interesante es hacerla casera triturando pistachos pelados con un poco de aceite neutro hasta formar pasta.
Cómo enfriarla correctamente
Paciencia. Nada de meterla directamente en la nevera recién salida.
Primero deja enfriar a temperatura ambiente durante una o dos horas.
Idealmente, mínimo 4 horas en nevera. Aunque, sinceramente, de un día para otro suele estar mejor.
¿Se puede congelar?
Sí. Aunque pierde un poco de esa textura ultra cremosa que la hace especial.
Si sobra, mejor conservar en nevera hasta 3 días bien tapada.
Congelar es plan B.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de horneado: 35-40 minutos
Tiempo total: 1 hora + enfriado
Porciones: 8 personas
Información nutricional: aproximadamente 480-580 kcal por porción
Tipo de cocina: Repostería vasca / fusión
Tipo de comida: Postre o merienda