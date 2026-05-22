Recetas de barbacoa: las mejores carnes, marinadas, guarniciones y trucos para triunfar

Hay dos tipos de barbacoas: las que salen memorables y las que acaban con carne seca, brasas descontroladas y alguien diciendo “esto con salsa entra mejor”. La diferencia rara vez está en comprar lo más caro. Suele estar en saber manejar el fuego y no tener prisa.

Porque una buena barbacoa tiene bastante de cocina y bastante de paciencia.

Cómo preparar la barbacoa: el fuego, la brasa y la temperatura

Carbón o leña: cuál elegir

Depende de lo que busques.

Chuletón y entrecot: fuego fuerte, unos 230-280 ºC

Pollo: calor medio, 180-200 ºC

Costillas: cocción más lenta, 150-180 ºC

Chorizo y panceta: medio-alto

Brochetas: media-alta, controlando bien