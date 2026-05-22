Recetas de barbacoa: las mejores carnes, marinadas, guarniciones y trucos para triunfar
Las mejores recetas de barbacoa: carnes, marinadas, salsas y guarniciones con todos los trucos para que tu barbacoa sea un éxito.
Adobo para costillas
Gambas a la barbacoa
Trucos para preparar la mejor barbacoa
Hay dos tipos de barbacoas: las que salen memorables y las que acaban con carne seca, brasas descontroladas y alguien diciendo “esto con salsa entra mejor”. La diferencia rara vez está en comprar lo más caro. Suele estar en saber manejar el fuego y no tener prisa.
Porque una buena barbacoa tiene bastante de cocina y bastante de paciencia.
Cómo preparar la barbacoa: el fuego, la brasa y la temperatura
Carbón o leña: cuál elegir
Depende de lo que busques.
Cuándo poner la carne: el truco de la mano
Es viejo, pero funciona. Coloca la mano a unos 10-12 cm sobre la parrilla.
Si aguantas:
- 2 segundos: fuego fuerte
- 4 segundos: fuego medio
- 6 segundos: fuego suave
No es ciencia exacta, pero ayuda bastante si no usas termómetro.
Las mejores carnes para barbacoa
Costillas de cerdo a la barbacoa
Un clásico absoluto. Necesitan paciencia, mucha más de la que suele creerse.
Si las haces rápido, quedan duras. Bien cocinadas, se despegan casi solas del hueso.
Si buscas una versión alternativa, aquí tienes estas costillas BBQ sin horno.
Pollo marinado a la brasa
El pollo puede quedar espectacular o completamente seco.
Muslos y contramuslos funcionan mejor que la pechuga, aunque una buena pechuga de pollo a la barbacoa bien marinada también cumple muy bien.
Chuletón y entrecot a la barbacoa
Buena carne, sal gruesa y fuego potente.
Pincharla constantemente o moverla cada treinta segundos suele empeorar bastante el resultado.
Panceta y chorizo criollo
Grasos, sabrosos y bastante agradecidos. Solo cuidado con llamaradas por la grasa.
Brochetas de carne
Muy útiles si quieres algo más manejable. Ternera, pollo o cerdo funcionan bien.
Marinadas y adobos para barbacoa
Marinada clásica de ajo, limón y hierbas
Sencilla y efectiva.
Mezcla:
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- zumo de 1 limón
- 3 dientes de ajo picados
- romero
- tomillo
- pimienta
- sal
Ideal para pollo o cerdo.
Adobo para costillas estilo americano
Más intenso.
- kétchup
- mostaza
- pimentón ahumado
- ajo en polvo
- azúcar moreno
- vinagre
- Worcestershire
Déjalas varias horas.
Marinada de miel y mostaza para pollo
Funciona muy bien.
- 3 cucharadas de miel
- 2 de mostaza
- ajo
- aceite
- pimienta
Cuidado con fuego demasiado agresivo porque carameliza rápido.
Salsas para barbacoa caseras
Salsa barbacoa casera
Imprescindible para mucha gente. Tomate, vinagre, azúcar moreno, especias y tiempo al fuego.
Si quieres una versión distinta, aquí tienes salsa barbacoa con Coca-Cola.
Chimichurri argentino
Perfecto para carnes rojas.
Perejil, ajo, aceite, vinagre, orégano y guindilla.
Salsa de yogur y menta
Ideal para carnes especiadas o incluso verduras.
Más ligera y refrescante.
Guarniciones para barbacoa
Mazorca de maíz a la brasa
Un clásico. Con mantequilla, sal y un toque de pimentón quedan muy bien.
Patatas al papel de aluminio
Fáciles y resultonas. Envuelve con mantequilla, ajo y romero.
Directas a la brasa.
Pimientos y cebollas asadas
Funcionan con casi cualquier carne. Simples, pero siempre entran bien.
Ensalada de col coleslaw
Necesaria si la barbacoa tira a estilo americano.
Postres a la barbacoa
Frutas a la brasa: piña, melocotón y plátano
- Sorprenden bastante.
- La piña carameliza muy bien.
- El melocotón gana muchísimo con calor.
- El plátano con chocolate, directamente, suele desaparecer.
Trucos y errores más comunes en la barbacoa
- Error número uno: empezar con fuego vivo, llamas enormes y carne inmediata. No. Primero brasas estables.
- Otro clásico: pinchar la carne constantemente. Pierde jugos.
- También pasa mucho eso de salar demasiado pronto piezas delicadas o mover todo sin parar.
- Y uno importante: querer cocinar todo al mismo tiempo. Cada pieza tiene su ritmo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos + marinados
Tiempo de cocinado: 45-90 minutos
Porciones: 6 personas
Información nutricional: entre 700 y 1.200 kcal por persona según carnes y acompañamientos
Tipo de cocina: Internacional / parrilla
Tipo de comida: Almuerzo, cena o celebración