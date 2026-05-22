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Recetas de barbacoa: las mejores carnes, marinadas, guarniciones y trucos para triunfar

Recetas de barbacoa: las mejores carnes, marinadas, guarniciones y trucos para triunfar
Recetas de barbacoa.
Francisco María
  • Francisco María
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Las mejores recetas de barbacoa: carnes, marinadas, salsas y guarniciones con todos los trucos para que tu barbacoa sea un éxito.

Adobo para costillas

Gambas a la barbacoa

Trucos para preparar la mejor barbacoa

Hay dos tipos de barbacoas: las que salen memorables y las que acaban con carne seca, brasas descontroladas y alguien diciendo “esto con salsa entra mejor”. La diferencia rara vez está en comprar lo más caro. Suele estar en saber manejar el fuego y no tener prisa.

Porque una buena barbacoa tiene bastante de cocina y bastante de paciencia.

Cómo preparar la barbacoa: el fuego, la brasa y la temperatura

Carbón o leña: cuál elegir

Depende de lo que busques.

  • Chuletón y entrecot: fuego fuerte, unos 230-280 ºC
  • Pollo: calor medio, 180-200 ºC
  • Costillas: cocción más lenta, 150-180 ºC
  • Chorizo y panceta: medio-alto
  • Brochetas: media-alta, controlando bien
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    Cuándo poner la carne: el truco de la mano

    Es viejo, pero funciona. Coloca la mano a unos 10-12 cm sobre la parrilla.

    Si aguantas:

    • 2 segundos: fuego fuerte
    • 4 segundos: fuego medio
    • 6 segundos: fuego suave

    No es ciencia exacta, pero ayuda bastante si no usas termómetro.

    Las mejores carnes para barbacoa

    Costillas de cerdo a la barbacoa

    Un clásico absoluto. Necesitan paciencia, mucha más de la que suele creerse.

    Si las haces rápido, quedan duras. Bien cocinadas, se despegan casi solas del hueso.

    Si buscas una versión alternativa, aquí tienes estas costillas BBQ sin horno.

    Pollo marinado a la brasa

    El pollo puede quedar espectacular o completamente seco.

    Muslos y contramuslos funcionan mejor que la pechuga, aunque una buena pechuga de pollo a la barbacoa bien marinada también cumple muy bien.

    Chuletón y entrecot a la barbacoa

    Buena carne, sal gruesa y fuego potente.

    Pincharla constantemente o moverla cada treinta segundos suele empeorar bastante el resultado.

    Panceta y chorizo criollo

    Grasos, sabrosos y bastante agradecidos. Solo cuidado con llamaradas por la grasa.

    Brochetas de carne

    Muy útiles si quieres algo más manejable. Ternera, pollo o cerdo funcionan bien.

    Marinadas y adobos para barbacoa

    Marinada clásica de ajo, limón y hierbas

    Sencilla y efectiva.

    Mezcla:

    • 4 cucharadas de aceite de oliva
    • zumo de 1 limón
    • 3 dientes de ajo picados
    • romero
    • tomillo
    • pimienta
    • sal

    Ideal para pollo o cerdo.

    Adobo para costillas estilo americano

    Más intenso.

    • kétchup
    • mostaza
    • pimentón ahumado
    • ajo en polvo
    • azúcar moreno
    • vinagre
    • Worcestershire

    Déjalas varias horas.mejores barbacoas de carbón

    Marinada de miel y mostaza para pollo

    Funciona muy bien.

    • 3 cucharadas de miel
    • 2 de mostaza
    • ajo
    • aceite
    • pimienta

    Cuidado con fuego demasiado agresivo porque carameliza rápido.

    Salsas para barbacoa caseras

    Salsa barbacoa casera

    Imprescindible para mucha gente. Tomate, vinagre, azúcar moreno, especias y tiempo al fuego.

    Si quieres una versión distinta, aquí tienes salsa barbacoa con Coca-Cola.

    Chimichurri argentino

    Perfecto para carnes rojas.

    Perejil, ajo, aceite, vinagre, orégano y guindilla.

    Salsa de yogur y menta

    Ideal para carnes especiadas o incluso verduras.

    Más ligera y refrescante.

    Guarniciones para barbacoa

    Mazorca de maíz a la brasa

    Un clásico. Con mantequilla, sal y un toque de pimentón quedan muy bien.

    Patatas al papel de aluminio

    Fáciles y resultonas. Envuelve con mantequilla, ajo y romero.

    Directas a la brasa.

    Pimientos y cebollas asadas

    Funcionan con casi cualquier carne. Simples, pero siempre entran bien.

    Ensalada de col coleslaw

    Necesaria si la barbacoa tira a estilo americano.

    Postres a la barbacoa

    Frutas a la brasa: piña, melocotón y plátano

    • Sorprenden bastante.
    • La piña carameliza muy bien.
    • El melocotón gana muchísimo con calor.
    • El plátano con chocolate, directamente, suele desaparecer.

    Trucos y errores más comunes en la barbacoa

    • Error número uno: empezar con fuego vivo, llamas enormes y carne inmediata. No. Primero brasas estables.
    • Otro clásico: pinchar la carne constantemente. Pierde jugos.
    • También pasa mucho eso de salar demasiado pronto piezas delicadas o mover todo sin parar.
    • Y uno importante: querer cocinar todo al mismo tiempo. Cada pieza tiene su ritmo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos + marinados
    Tiempo de cocinado: 45-90 minutos
    Porciones: 6 personas
    Información nutricional: entre 700 y 1.200 kcal por persona según carnes y acompañamientos
    Tipo de cocina: Internacional / parrilla
    Tipo de comida: Almuerzo, cena o celebración

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